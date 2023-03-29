MPF｜3月強積金回報微升0.1% 人均僅賺235元

3月份強積金錄些微正回報，年初至今維持正回報。截至本月22日，GUM強積金綜合指數升0.1點或0.1%，報221點，三大指數中，股票基金指數回報最差，市場避險情緒升溫，帶動固定收益類相關表現。期內股票基金指數瀉約2 點0.5%，報293點；混合資產基金指數升約1點或0.4%，報220點；固定收益基金指數揚1點或0.8%報123點。本月強積金每人平均賺235元。

股票基金指數揚 0.9% 三大指數中最差

至於年初至今強積金每人平均獲利3,285元，強積金綜合指數升1.4%，股票基金指數揚0.9%，混合資產基金指數飆2.4%，固定收益基金指數增1.2%。

本月美國及歐洲相繼出現銀行危機，由3月10日美國矽谷銀行宣布倒閉開始，並由美國聯邦存款保險公司接管；第一共和銀行隨即被捲入危機。標誌銀行亦被紐約州金融服務部查封，及被美國聯邦存款保險公司接管。這些銀行在規模、富有的客戶群以及存款基礎不具保險性質上均十分相似。

另外，歐洲瑞信去年底被揭出現流動性危機後，其最大股東沙特國家銀行表示不會再為其注資，引起瑞信股價大跌及其後收購事件。

市場預期年底減息

GUM常務董事陳銳隆指，近期銀行危機始於美國聯儲局和歐洲央行面對通脹急速升溫，進行凌厲緊縮貨幣政策所引發，地區性銀行面對存款逆流及長債大幅減值雙重打擊，出現流動性缺陷危機。股票市場從年初高位回調，強積金股票表現因而受壓；市場預期年底減息，推高債券價格，填補部分股票損失。預計第二季將受銀行危機影響出現極端波動情況，認為市況並不樂觀。