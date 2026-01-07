MPF｜GUM：去年強積金人均賺逾4.5萬元

強積金顧問公司GUM公布，去年強積金人均賺逾4.5萬元，超過2024全年「人均回報」逾1倍，強積金今年已連升4個季度；若按年計，強積金已連升3年

GUM表示，去年「GUM強積金綜合指數」上漲16.7%，報286.4點；「GUM強積金股票基金指數」升23.7%，報411.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」升16.7%，報287.6點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升3.3%，報132.9點。

GUM提及，回顧去年UM強積金的三大資產類別指數及其所有附屬基金指數均錄得正回報，其中股票基金指數增長超過23.7%，成為強積金整體增長的主要推動力。整體而言，港股基金上半年領漲，下半年仍維持強勢，但中港台的「大中華股票基金」最終跑贏，該類別今年平均回報高達33.7%。