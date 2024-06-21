MPF｜GUM：強積金市場總資產升2.4%　首5月96億湧入美股基金

強積金MPF研究機構GUM日前發布「2024年5月強積金市場分析報告」，指截至5月31日，強積金市場總資產上升2.4%至1.214萬億港元。市佔率方面，宏利以27.8%的佔有率居⾸。GUM指，截⾄5⽉，轉入美股基⾦的資⾦錄約96億元，已逼近去年全年轉入美股基⾦總額。

市佔率⽅⾯，宏利以27.8%的佔有率居⾸，滙豐(17.7%)和永明(10.9%)繼續位列第⼆和第三。連同第四及第五位的友邦(9.1%)及中銀保誠(7.3%)，⾸五名供應商共佔強積⾦市場超過72%。