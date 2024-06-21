MPF｜GUM：強積金市場總資產升2.4%　首5月96億湧入美股基金

強積金MPF研究機構GUM日前發布「2024年5月強積金市場分析報告」，指截至5月31日，強積金市場總資產上升2.4%至1.214萬億港元。市佔率方面，宏利以27.8%的佔有率居⾸。GUM指，截⾄5⽉，轉入美股基⾦的資⾦錄約96億元，已逼近去年全年轉入美股基⾦總額。
市佔率⽅⾯，宏利以27.8%的佔有率居⾸，滙豐(17.7%)和永明(10.9%)繼續位列第⼆和第三。連同第四及第五位的友邦(9.1%)及中銀保誠(7.3%)，⾸五名供應商共佔強積⾦市場超過72%。
MPF部分成員趨向保守
至於2024年5⽉，「混合資產基⾦」有 7.2 億港元的資⾦轉出，「股票基⾦」及「固定收益基⾦」則分別有 0.6 億港元及 6.6 億港元的資⾦轉入。「固定收益基⾦」連續兩個⽉有資⾦轉入，顯示部分成員趨向保守。
資⾦淨流入最多的前五個資產類型則包括「美國股票基⾦」、「預設投資策略 - 核⼼累積基⾦」、「強積⾦保守基⾦」、「預設投資策略-65歲後基⾦」和「環球股票基⾦」，反映成員對歐美地區的前景較有信⼼。
MPF美股除4月外均為最吸金資產
在資金流向方面，GUM策略及投資分析師雲天輝指出，截至5月，轉入美股基金的資金錄約96億元，已逼近去年全年轉入美股基金總額。2024年除4月外，美股均為其餘月份最吸金的資產類別，反映成員對美股維持信心。
雲天輝補充，另一方面，「固定收益基金」連續兩個月錄得淨流入，顯示部分成員開始採取較保守的投資取向。而強積金作為長期投資計劃，成員應適當分散風險，避免過度集中於單一市場以平衡收益和風險。