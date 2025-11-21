MPF｜GUM：11月強積金人均暫蝕4042元

強積金顧問公司GUM表示，截至今年11月18日的11月份，強積金整體回報跌1.3%，平均每人蝕4,042元，但年初至今仍累積升14.7%，而年初至今累積回報則回調至40155元。。 股票基金普遍受壓 GUM表示，股票基金在11月普遍受壓，成為拖累整體表現的主要因素。當中，表現最好的為其他股票基金，錄得 6.1% 升幅，年初至今回報 16%，表現突出。相反，表現最差的是亞洲股票基金，11月跌3.3%，雖然年初至今仍有 21.6% 升幅，唯短期波動明顯。 GUM指，值得留意香港及大中華股票基金雖在11月錄得輕微跌幅，分別跌0.4%及3%，但年初至今仍升30.9%及31.4%，繼續穩居年度表現前列。

混合資產基金股票比重愈高短期受壓越大 在混合資產基金方面，GUM指，混合資產基金於11月整體表現相對穩定，跌幅較股票基金輕。表現最好的為其他混合資產基金，11月僅跌0.6%，年初至今回報6.2%；而表現最差的是混合資產基金（80%至100%股票），11月跌幅達2.1%，但年初至今仍有20%升幅，反映股票比重愈高，短期受壓越大。 懶人基金表現相對穩健 GUM表示，預設投資策略基金（俗稱懶人基金）表現相對穩健，跌幅較股票及混合資產基金輕微。當中65歲後基金回報為負0.8%，但年初至今仍有5.5%升幅，顯示其保守配置在市場波動中具防守性；而核心累積基金則錄得1.8%跌幅，年初至今累積升幅達11.2%，反映其長期配置策略具備分散風險的特性。