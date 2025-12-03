MPF｜GUM：11月強積金人均蝕64元 積金局：實際上投資表現數據參考價值不大 (更新)

GUM表示，股票基金在11月整體回報微升0.02%。當中，表現最好的為其他股票基金，錄得9.5%升幅，年初至今回報19.8%，主要因康健護理主題的基金貢獻大部分升幅。相反，表現最差的是亞洲股票基金，11月跌2.8%，雖然年初至今仍有22.2%升幅，因韓國股市受AI（人工智能）泡沫疑慮影響，拖累整體表現。

「GUM強積金綜合指數」微跌0.02%，報284.8點。「GUM強積金股票基金指數」上升0.02%，報409.4點；「GUM強積金混合資產基金指數」下跌0.25%，報285.2點。GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，美股因華府持續停擺引發流動性緊張及AI泡沫論再起而下挫，使強積金11月中人均一度虧損達4,000元。

強積金顧問公司GUM公布，今年11月的強積金表現，人均虧損64港元，而年初至今人均賺得44,133港元。

GUM指，香港及大中華股票基金雖在11月錄得輕微跌幅，分別跌0.7%及2.5%，但年初至今仍升30.5%及32%，仍保持領先。

懶人基金回報最好

在混合資產基金方面，GUM指，混合資產基金於11月整體微跌0.25%。股債混合比例較平衡、投資地區較分散的混合資產基金表現較好。GUM表示，預設投資策略基金（俗稱懶人基金）回報最好，當中核心累積基金及65歲後基金，兩者均微升0.1%，年初至今分別有13.4%及6.4%升幅。

債券基金持續維持上升動力

固定收益基金方面，GUM指，11月整體回報微升0.25%。受減息預期增加影響，債券基金持續維持上升動力。其中，港元債券基金表現最佳，單月升幅達0.8%，年初至今累計5.8%。回報最落後的是強積金保守基金，單月升幅0.2%，隨美國進入減息周期、全球利率下行，其回報將繼續受壓。