MPF｜GUM：5月強積金人均賺5208元　美股基金回報優於港股基金

踏入6月，有強積金MPF研究機構公布上月強積金表現。機構GUM公布其錄得的5⽉份整⽉強積⾦表現。強積⾦成員⼈均賺5,208港元，全年合計賺10,658港元。

GUM解釋，雖然環球股市於5月底出現回吐，不過整體股票基金仍錄得正回報。當中，「美國股票基金」和「歐洲股票基金」單月升幅逾4%，為全月表現最佳；至於「香港股票基金」及「香港股票基金(追蹤指數)」亦已連續四個月錄正回報。

強積⾦市場在5⽉份錄得良好表現，各類股票基⾦均錄得正回報。GUM常務董事陳銳隆表示，儘管⽉尾股票市場出現回落，但整⽉表現仍維持正回報。然⽽，在近期台海局勢升溫及俄烏戰事不明朗因素下，或將影響投資情緒，未來數⽉就強積⾦表現上將持觀望態度。

資產配置⽅⾯，GUM策略及分析師雲天輝指，港股4⽉表現反彈，部份資⾦開始有回流的跡象，增加其投資價值。同時，市場預計歐洲將早於美國在 6 ⽉啟動減息，有利於歐洲股市表現。他建議，較進取的強積⾦成員可考慮平衡配置相關基⾦。⽽風險承受能⼒較低的成員投資者則可留意「強積⾦保守基⾦」，因市場普遍預期美國聯儲局要到9⽉才降息，「強積⾦保守基⾦」仍能繼續受益於⾼利率環境。