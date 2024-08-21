MPF｜GUM：7月股市下行資金轉避險，近5.5億元流向環球債券基金。

強積金研究機構「GUM」發布7月強積金市場分析報告，截至7月31日，強積金市場總資產上升0.9%至1.24萬億港元。在市佔率方面，宏利以 28.0%的佔有率居首，滙豐和永明繼續位列第二和第三。由於7月股市下行，部分資金轉向避險，其中環球債券基金錄得近5.5億元流入。

MPF｜宏利滙豐市佔率升幅較明顯

GUM表示，自2024年初至今，宏利及滙豐的市佔率的升幅較為明顯，宏利市佔率上升0.33%至28%、而滙豐市佔率上升0.1%至17.7%，主要受投資回報所帶動；而市佔率跌幅最多為永明，跌0.22%至10.8%，主要受投資回報拖累。