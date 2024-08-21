MPF｜GUM：7月股市下行資金轉避險，近5.5億元流向環球債券基金。

強積金研究機構「GUM」發布7月強積金市場分析報告，截至7月31日，強積金市場總資產上升0.9%至1.24萬億港元。在市佔率方面，宏利以 28.0%的佔有率居首，滙豐和永明繼續位列第二和第三。由於7月股市下行，部分資金轉向避險，其中環球債券基金錄得近5.5億元流入。
MPF｜宏利滙豐市佔率升幅較明顯
GUM表示，自2024年初至今，宏利及滙豐的市佔率的升幅較為明顯，宏利市佔率上升0.33%至28%、而滙豐市佔率上升0.1%至17.7%，主要受投資回報所帶動；而市佔率跌幅最多為永明，跌0.22%至10.8%，主要受投資回報拖累。
MPF｜強積金成員對市場前景較分化
2024年7月，「股票基金」和「固定收益基金」均各有5.2億港元資金轉入，「混合資產基金」則有10.4億港元資金轉出。「股票基金」淨流入規模收縮，而「混合資產基金」則今年連續7個月淨流出，可見成員對市場前景較為分化，轉投股票或固定收益基金。
7月資金淨轉出最多的前5個資產類別包括「混合資產基金(80%至100%股票) 」、「香港股票基金」、「混合資產基金(60%至80%股票)」、「大中華股票基金」、和「歐洲股票基金」。與中港市場相 關度較高的資產類別亦出現顯著的資金淨流出。
7月份資金淨轉入最多包括美股基金
另外，7月份資金淨轉入最多的前5個資產類別則包括「美國股票基金」、「環球股票基金」、「預設投資策略 - 核心累積基金」、「環球債券基金」、「預設投資策略 – 65 歲後基金」。資金淨流入的首兩名均為股票基金，合共19.6；「環球債券基金」在7月錄得近5.5億的資金淨轉入，佔年初至今環球債券基金淨流入總額33.3%。
GUM策略及投資分析師雲天輝表示，年初至今至7月，128億資金持續湧入美股基金，反映成員對美股信心不減；7月單月近5.5億資金入環球債券基金，估計是因7月股市大跌令部分資金轉向避險，需減息預期升溫亦吸引資金增持債券，他預期下半年環球市場預期將會較為波動，成員應保持審慎，適當分散風險，避免過度集中於單一市場。