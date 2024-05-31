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財經
2024-05-31 13:25:00

MSCI報告：香港零售地產市場回暖　首季錄得多宗商場成交

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MSCI報告：香港零售地產市場回暖　首季錄得多宗商場成交

MSCI報告：香港零售地產市場回暖　首季錄得多宗商場成交

MSCI旗下「MSCI Real Assets」發布的《亞太資本趨勢報告》顯示，香港零售地產市場經歷一段低迷時期後，隨着收益率上升，刺激交投活動，市場開始回暖，並在第一季度錄得多宗商場成交。

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香港零售地產市場回暖

報告指，另一方面，商業街店舖和寫字樓價格持續高企，阻礙需求復甦，惟港島核心商業區出現例外情况，區內一座新建成的半空置寫字樓，以略高於每平方呎8000元的成交價售出，遠低於近年其他整幢寫字樓的成交價。2023年香港寫字樓收益率稍微下降，但於2024年重拾升勢。

亞太區整體受高息環境以及公寓、寫字樓和長者住房交投萎縮影響，2024年第一季度商業地產成交額收縮。儘管第一季度的交投活動延續了去年的放緩趨勢，但亞太區數據中心資產的交投開局良好，這受惠於市場對有助推動數字經濟的資產需求迅速增長。

MSCI亞洲地產研究主管趙捷明指，日本市場持續錄得亮眼表現的同時，亞太區交投活動及回報的韌性表現也擴展至其他市場，不少主要市場的交投量靠穩，多類地產在2023年的高息環境下仍然錄得正回報。2024年至今的初步跡象顯示，投資者將繼續專注於數據中心和新興住房地產等增長領域。他補充，展望第二季，多項跡象顯示投資活動的下降趨勢已接近見底，有待成交的交易量在過去幾季保持穩定。

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