MSCI連續兩季大手剔出中國股票 印度成贏家

MSCI公布季檢結果，旗艦的ACWI指數中連續兩季大手剔出中國股票，中國指數有56隻股份遭剔除，並只納入10間，淨減46間；香港指數沒有新納入股份，惟剔除恒隆地產(101)及ESR(1821)兩股，兩股改為納入小型股指數。相關指數整體剔出數目為121隻，意味中國指數已佔剔出數目的46%，而今年2月公布的季檢則剔出66隻中國股票，只納入5隻；至於印度股票今季納入13隻，佔整體納入42隻的31%，為各市場中最多，並剔出3隻，淨增10隻。
印度淨增10隻 港股剔出恒隆ESR
新納入指數、並在港上市的中國股票有海信家電(921)及五礦資源(1208)；剔出者為越秀地產 (123)、建滔集團(148)、東風集團(489)、三一國際(631)、中國國航 (753)、康哲藥業(867)、中遠海運港口(1199)、中國信達(1359)、東方甄選 (1797)、碧桂園(2007)、復星醫藥(2196)、中海物業(2669)、眾安在綫 (6060)、碧桂園服務(6098)及再鼎醫藥(9688)。
至於小型股指數整體納入233隻，剔出293隻。中國股票納入20隻，剔出24隻，納入並在港上市者包括北京汽車(1958)、長久股份(2947)、中糧包裝(906)、匯通達網絡(9878)、巨星傳奇(6683)、萬國國際礦業(3939)，另外被剔出ACWI指數的再鼎醫藥、中海物業、中遠海運港口、碧桂園、碧桂園服務、越秀地產、東方甄選、三一國際及眾安在綫亦被納入。剔出股份包括雅居樂(3383)、亞洲水泥(743)、朝聚眼科(2219)、科濟藥業(2171)、中國飛機租賃(1848)、華南城(1668)、優然牧業(9858)、洪九果品(6689)、智雲健康(9955)、中手游(302)、高視醫療(2407)、富力地產(2777)、加科思(1167)、微創醫療(853)、五礦資源(1208)、沛嘉醫療(9996)、創新奇智(2121)、科倫博泰(6990)、天倫燃氣(1600)及同道獵聘(6100)。
香港小型股納3隻 包括OSL集團
香港指數則納入3隻，剔出8隻，除恒隆及ESR外，OSL集團(863)亦成為新貴；剔出者包括周生生(116)、長江生命科技(775)、復星旅遊文化(1992)、佐丹奴國際(709)、日清食品(1475)、完美醫療(1830)、惠理集團(806)及阜博集團(3738)。