MSCI連續兩季大手剔出中國股票 印度成贏家

MSCI公布季檢結果，旗艦的ACWI指數中連續兩季大手剔出中國股票，中國指數有56隻股份遭剔除，並只納入10間，淨減46間；香港指數沒有新納入股份，惟剔除恒隆地產(101)及ESR(1821)兩股，兩股改為納入小型股指數。相關指數整體剔出數目為121隻，意味中國指數已佔剔出數目的46%，而今年2月公布的季檢則剔出66隻中國股票，只納入5隻；至於印度股票今季納入13隻，佔整體納入42隻的31%，為各市場中最多，並剔出3隻，淨增10隻。

印度淨增 10 隻 港股剔出恒隆 ESR

新納入指數、並在港上市的中國股票有海信家電(921)及五礦資源(1208)；剔出者為越秀地產 (123)、建滔集團(148)、東風集團(489)、三一國際(631)、中國國航 (753)、康哲藥業(867)、中遠海運港口(1199)、中國信達(1359)、東方甄選 (1797)、碧桂園(2007)、復星醫藥(2196)、中海物業(2669)、眾安在綫 (6060)、碧桂園服務(6098)及再鼎醫藥(9688)。