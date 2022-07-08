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財經
2022-07-08 10:34:57

MUFJ已售所持大新金融大部份股份 明年3月底前沽清剩餘部份

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MUFJ已出售大部份大新金融股份 剩餘部份將於明年3月底前沽出

日本三菱日聯金融MUFJ公布，已出售大部份大新金融股份，並會於明年3月底前悉數出售剩餘部份。（資料圖片）

日本三菱日聯金融集團（MUFG）今天公布，旗下三菱日聯銀行（MUFG Bank）已決定於截至明年3月底的財政年度內，出售其持有大新金融（440）的所有股份。大新金融股份開市後向下，最新報23.35元，跌0.6%。

MUFG前為大新金融第二大股東，據MUFJ的新聞稿指出，集團已於77日出售其持有約3,164萬股大新金融股份，目前剩餘不足32萬股，擬在未來約9個月時間內出售。

MUFG表示，目前正在全球範圍內優化其管理資源，作為其業務組合審查的一部分，這是其作為中期業務計劃關鍵戰略而實施的結構改革的一項舉措。在此背景下，三菱日聯金融集團正在從戰略、資本效率等角度對三菱日聯金融集團公司現有的戰略投資進行審查。

原為第二大股份   目前持股僅32萬股

三菱日聯銀行前身之一的The Sanwa Bank2000年投資於大新金融以來，雙方保持20多年的牢固關係。自三菱日聯銀行於2019123日宣佈出售其在大新的部分股份後，商業環境變化，因此該銀行集團決定出售其在大新的所有股份。雖然三菱日聯銀行與大新銀行的資本和業務聯盟將隨著股份出售而結束，但大新銀行仍將是三菱日聯銀行在香港的重要合作夥伴。

有傳媒引述大新金融主席王守業表示，多年來大新金融與MUFG建立了長期互惠的商業合作關係，感謝MUFG二十年來的業務合作，儘管MUFG於大新金融的持股有變，期待在未來與MUFG保持良好的業務關係。

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