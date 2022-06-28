Naspers表明減持令股價續受壓 券商估計騰訊可能加大回購抵銷影響

受最大股東南非報業集團Naspers計劃計劃減持影響，騰訊（700）繼續捱沽，今日一度跌逾5%，最新報359.8元，跌幅4.9%。券商預期騰訊股價短期將面對壓力，但估計集團可能加大回購以抵銷影響。Naspers昨天同時宣布已完成出售從騰訊獲得的京東集團（9618）股份，套現約36.7億美元，京東最新跌近4%，報255元。

高盛表示，Naspers完成處置京東股份可能有助於消除京東股份的潛在拖累因素，而鑑於Naspers只計劃每天出售一小部分騰訊股份，平均不會超過騰訊每日平均成交量約3%至5%，相信減持影響可控，並預期騰訊自家回購亦可以部分抵銷影響，維持對騰訊及京東的「買入」評級，續列確信買入名單，H股目標價分別為559元及382元。

野村認為，Prosus於2021年曾承諾未來三年內不會再減持騰訊，而且未有明確透露實際擬出售股份數量，因此這持減持較一般沽貨來得更加負面，預計騰訊股價近期將受壓，但認為騰訊可以考慮繼續回購股票，以部分抵銷Prosus減持的影響，甚至可以效仿Prosus，透過出售投資組合獲利。

里昂則預料，Prosus出售騰訊的股票將為騰訊股價帶來壓力，因為Prosus要縮小其股價對資產淨值折讓並不容易，但認為騰訊可能會進一步加大股份回購力度，而Prosus可能仍希望保持多數股權。

Naspers目前持有騰訊27.69億股，持股市值約1萬億港元，曾在2018年和2021年兩次減持，且均承諾三年內不再減持，本次減持打破了三年承諾。