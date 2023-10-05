NBA名宿米高佐敦入選福布斯美國富豪榜　身家估計逾230億

NBA名宿米高佐敦（Michael Jordan）身價不菲，雖然已退役，但據福布斯報道，其家底豐厚，估計他目前淨資產更估計高達約30億美元（約234億港元），是首位進入福布斯美國400強富豪榜的運動員。

米高佐敦入選福布斯400大富豪榜

美國有線新聞網絡報道，美國《福布斯》雜誌公布2023年美國400大富豪排行榜，前NBA奇球星米高佐敦同樣入榜，是首位打入富豪榜的職業運動員，他目前排在第379位；至於首富則為Tesla行政總裁馬斯克，亞馬遜創辦人貝索斯則居次位。

米高佐敦沽黃蜂股份大賺一筆

米高佐敦在2010年，以2.75億美元收購NBA球隊「夏洛特黃蜂」（Charlotte Hornets）股份，他在今年8月3日時，出售手上65%股份，有消息指，他以30億美元作價放售股份並大賺一筆。

佐敦除了身價不菲，更是各大廠商的寵兒，曾擔任著名運動服裝品牌「Nike」代言人，又推出「Air Jordan」品牌，單在2022年，「Air Jordan」就為Nike帶來51億美元收入；他亦曾參演電影拍攝。

此外，在今年二月，佐敦為慶祝60歲生日，向美國慈善組織「願望成真」捐出1000萬美元，是組織成立43年來獲得金額最大的個人捐款。