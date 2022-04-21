Netflix收盤重挫逾35%　創逾10年最大單日跌幅

Netflix(美：NFLX)周三(20日)收盤暴跌逾35%，股價收報226.19美元，市值縮水超過543億美元(約4,235.4億港元)，創下自2004年以來最大單日跌幅。該公司已是標普500指數2022年迄今表現最差的成分股，年初至今股價已下跌了62.5%。

多家提供串流服務的公司企業，周三亦隨著Netflix一起下挫。迪士尼(美：DIS) 收跌約5.5%，Roku TV(美：ROKU)跌逾6%，派拉蒙(Paramount，美：PARA)跌8.6%，Discovery(美：DISCA)跌約6%。

據《新浪財經》報道，Netflix周二(19日)盤後公布首季財報，並顯示公司十多年來首次報告用户流失。財報顯示，Netflix首季每股收益3.53美元，市場預期2.9美元；營收78.7億美元，市場預期則為79.31億美元。

Netflix表示，該公司首季度流媒體付費用户數減少20萬，惟市場預期增加250萬，去年同期則為增加398萬。該公司還表示，預計用户流失將會繼續，預計次季全球付費用户將減少最多200萬。

摩通大削目標價 調低評級

Netflix首季表現大遜預期，大行狠削其目標價，美銀證券將Netflix目標價由605美元下削至300美元，評級由「買入」下調至「跑輸大市」。高盛則對Netflix保持「中性」，但目標價由420美元下調至265美元。

富國銀行表示，Netflix現時已處於防守狀態，並且欠缺吸引力。摩根大通表示，Netflix 在密碼共享和廣告方面的工作最終可能有助於增加收入，但獲得回報需時，由於相關發展仍在早期階段，預期賬戶共享要到 2023年才能推出，廣告則要等到2024年，認為Netflix短期能見度有限。摩通也將目標價削至300美元，評級「中性」。

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