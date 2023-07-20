Netflix業績勝預期次季用戶勁增8%近600萬個，靠打擊共享帳戶行動收效。(資料圖片)

Netflix又預計，第三季收入85.2億美元，按年增長7.5%；營業利潤18.9億美元；經營毛利率22.2%；純利15.8億美元；每股盈利3.52美元。下半年則料收入加速，因付費共享成效，以及廣告計劃增長，預期全年經營毛利率約18%至20%。

Netflix業績勝預期次季用戶勁增8%近600萬個，靠打擊共享帳戶行動收效。(資料圖片)

Netflix用戶勁增8%近600萬個

Netflix表示，5月份時已在100個國家及地區推出「付費共享」，涉及收入基礎的八成以上，而每地區收入均高於措施推出前，當中註冊人數多於取消人數。業績顯示，次季付費用戶增加589萬，現時已將措施推至幾乎所有地區。

Netflix指，未來繼續專注制作節目及電影，改善盈利化，以及投資改善用戶體驗。Netflix在串流媒體市場處於領先地位，據外國機構Nielsen的數據指，Netflix原創節目在美國2023年首25周之中，雄霸24周，以及頂級電影佔21周。