Netflix第三季客量回復增長 股價飆升16%

網上串流平台Netflix公布，第三季客戶數量回復增長，對業務的預測優於市場估計，公司股價在市後延長交易時段一度飆升16%至278.94美元，爆升前Netflix下跌1.73% 收市。今年以來Netflix股價累積跌幅已達6成。

Netflix公布，第三季上客量增加240萬個，扭轉上半年損失120萬個的走勢，亦較市場估計的107萬個高出超過1倍。Netflix 全球各個區域均錄得增長，其中亞太區的付費客量為140萬個。公司更預期第四季全球上客量會增至450萬個。目前，Netflix總客量已升至2.23億個。Netflix在致股東的函件中表示，經歷甚具挑戰的上半年後，公司已踏上重新加快增長之路。

Netflix第三季利潤按年跌4%至14億美元，收入按年升6%至79億元，低於市場預期的79.3億美元。每股盈利3.1元，優於市場預期。集團估計2022年合併虧損超過100億美元，第四季經營收入預計有78億美元，而年度經營利潤介乎50億至60億美元。至於競爭對手，Netflix估計他們重金吸客及加強與客戶連繫，合計經營虧損料會遠高於100億美元。

另外，Netflix表示，集團計劃在11月於12個國家推出較低價、含廣告訂購計劃。