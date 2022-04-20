Netflix訂閱用戶數10年來首跌　研最快明年打擊帳戶共享問題

Netflix(美︰NFLX)季度訂閱用戶流失20萬，為Netflix十多年來首次錄得付費訂閱人數下降。Netflix此前曾預期，第一季度淨訂閱用戶將增加250萬，分析甚至預期增加270萬，至於去年同期訂閱用戶增加398萬。Netflix並警告情況本季將會持續，預計第二季度付費用戶將減少200萬。Netflix股價盤後大挫25%，報259美元。

Netflix又指，暫停俄羅斯的服務及縮減俄羅斯所有付費會員，導致70萬用戶流失。若撇除相關影響，首季付費訂閱用戶理應淨增50萬。

Netflix最快或明年打擊帳戶共享

另外，Netflix估計，除2.2億付費訂閱家庭外，另有逾1億家庭透過帳戶共享訪問權限。Netflix承認，之前集團有意放縱家庭外帳戶共享行為，因為這樣能讓用戶對服務上癮。惟現在競爭日趨激烈，Netflix希望那些使用共享密碼的家庭付費觀看。

年初時，Netflix已開始在智利、哥斯達黎加、秘魯測試打擊帳戶共享的新手段。對於未來Netflix如何在全球打擊帳戶共享行為，Netflix沒有透露實際行動，僅暗示最快2023年可能就有大變化。

面對傳統媒體公司推出串流媒體致競爭日益激烈，一向反對播放廣告的行政總裁Reed Hastings亦「轉口風」表示，推出置入廣告的低價方案「非常合理」，公司對串流服務加入廣告「相當開放」。

Netflix季度收入78.7億美元，低於預期的79.36億美元，每股收益3.53美元，高於預期的2.89美元。