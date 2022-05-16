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財經
2022-05-16 16:18:20

NFT｜張敬軒建元宇宙「Hinsland」 6月發行虛擬城市「HertzCity」NFT

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張敬軒餘下8場演唱會延至5月舉行。

英皇娛樂聯同旗下藝人張敬軒聯手推出NFT。

英皇娛樂聯同旗下藝人張敬軒聯手推出NFT（Non-Fungible Token），計劃於6月下旬發行。

英皇娛樂在5月初已經宣布與MetaTimes合作，以元宇宙為粉絲提供沈浸式娛樂體驗，首位參與項目的歌手為張敬軒，於The Sandbox Game中建立虛擬社區Hinsland。

英皇娛樂聯同旗下藝人張敬軒聯手推出NFT

HertzCity NFT屬於Hinsland內的一個虛擬城市。

NFT持有者獲多項線下福利

今次推出的NFT屬於Hinsland內的一個虛擬城市，名為HertzCity，張敬軒會以「軒市長」角色帶大家進入HertzCity的世界。NFT持有者可以成為虛擬城市一份子，共同規劃、建構和參與其中所有活動。另外，NFT持有者將獲得後續項目發展的優先福利、Hinsland的特別使用權，以及更多線下福利。

張敬軒表示：「今次會由我親自率領團隊定立 HertzCity NFT的設計方向，結合現實與虛擬，帶大家進入一個現實不存在的世界。同時，我會不定期出現於Discord，將更多驚喜帶給大家。」

英皇娛樂集團行政總裁許佩斯說：「英皇娛樂繼月初的元宇宙Hinsland發布會後，經過2星期與VAR LIVE 及Times Capital旗下MetaTimes團隊的緊密聯繫與策劃，在數碼文化產業變化萬千的時代步伐下，為擴大數碼世界未來發展全新領域的完整性，決定首度推出NFT。NFT設計將以張敬軒創建的HertzCity為主軸，給大家帶來更多面、更具創意的張敬軒。」

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