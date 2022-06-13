NFT｜恒生推綠色產品服務 送限量環保NFT

恒生銀行(011)將推出一連串涵蓋衣食住行及理財投資等多方面的綠色產品和服務優惠。同時，將與本地藝術家慧惠及李秋明(Chow Lee)聯手創鑄非同質化代幣(NFT)獎賞，與客戶踏入環保的數碼創新潮流。

恒生財富管理及個人銀行業務主管李樺倫指，透過推出綠色按揭、電動車貸款，以及其他銀行及財富管理優惠與獎賞，讓個人銀行客戶將綠色元素融入生 活。是次與兩名本地藝術家慧惠及李秋明合作，攜手呈獻環保NFT獎賞，展現綠色生活好處的同時，亦為客戶提供區塊鏈技術體驗。

恒生綠色按揭計劃適用於香港綠色建築議會「綠建環評」鉑金或金級認證的物業，成功提取綠色按揭貸款可獲最多10,000元額外現金回贈、家居保險保費折扣及網購電子禮券等優惠，同時可參與大抽獎，有機會贏取最多388,888元現金獎賞；亦為有意購置電動車客戶提供年 利率低至1.68厘無抵押貸款。倘經網上申請並成功提取貸款，可獲最多3,000 元現金獎賞。

是次創鑄兩套環保限量NFT，每套50個。首50名成功申請綠色按揭並簽署有關按揭貸款條件信的客戶，以及首50名成功申請並提取電動車貸款之客戶，均可獲得1個相應環保NFT，以推開通往元宇宙大門。NFT將在第三方數碼平台以區塊鏈技術鑄作，當中所耗能源僅為其他傳統平台的2,600分之1，恒生更會一併購入碳信用以作抵銷，令整個NFT鑄作項目符合碳中和標準。

該行將於7月陸續推出更多圍繞綠色投資及消費優惠，凡認購指定ESG投資服務可參與大抽獎；在指定環保商戶和食肆以信用卡消費亦可獲額外積分獎賞。恒生將與更多藝術家合作，送出更多原創環保NFT獎賞。