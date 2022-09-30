Nike毛利率續受壓 申洲跌至3年新低

Nike公布第一財季表現強，但大中華市場銷售下降，加上供應鏈問題引致的存貨問題持續，令股價在盤後時段急跌。服裝代工界龍頭申洲國際（2313）亦受拖累，今早捱沽，最多跌近6.5%，低見59.2元，中午收市報60.45元，跌幅4.5%，創3年新低，半日成交接近1.7億元。裕元集團（551）下跌0.2%，最新報10.14元。

Nike公布截至今年8月底止年度的第一個季度盈利下降22%至14.7億美元。強美元令毛利率受壓，毛利按年下降2.2個百分點至44.3%，低於市場預期的45.4%。Nike警告由於秋後節日前推廣活動時，折扣優惠增加，加上美元迅速上升，故預計全年毛利率仍將受壓，Nike盤後股價跌9.4% 至86.4美元。

Nike 大中華收入跌13%

Nike業績同時顯示，旗下大中華地區業務季度收入按年下跌16%，撇除滙率影響後仍按年下跌13%，對比北美洲地區業務收入按年升13%、歐洲、中東及非洲地區業務收入按年升1%、亞太及拉丁美洲地區業務收入按年升5%。

其他內地用品股亦受拖累，李寧（2331）和安踏（2020）見1個新低。李寧半日下跌4.1%，中午收報61.6元；安踏下跌3.1%，收報84.2元。滔博（6110）亦下跌4.1% 至5.63元，是3個月新低。