Nike行政總裁宣布辭職由老臣子Elliott Hill接任，股價盤後曾飆一成。

Nike美股收報80.98美元，升0.099%，盤後曾飆一成至89.4美元，最後升7.6%，報87.1美元。

Elliott Hill在1988年已加入Nike

資料顯示，現年60歲的Elliott Hill在1988年加入Nike，並於2020年退休前擔任消費者和市場總裁。他將於10月14日接任CEO。至於64歲的John Donahoe將於10月13日退休，並於1月31日前繼續擔任Nike顧問。Nike聯合創辦人Phil Knight表示，非常高興歡迎Elliott Hill回隊。他的經驗、對Nike的理解和領導力正是此時此刻所需的。

Nike業績失色或令前任CEO「被辭職」

Nike於6月公布季度業績，季度收入126.1億美元，較市場預期的128.4億美元為低，並下調全年指引。當時曾指因中國銷售疲軟，加上全球消費趨勢「不平衡」，預計季度銷售額將跌10%，令公司預計2025財年銷售額將錄中個位數下降，相對此預期銷售額將會增長；Nike又預計上半年銷售額將出現高個位數下降，相對先前指引為低個位數下降。