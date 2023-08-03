Nintendo｜任天堂上季盈利升五成　薩爾達傳說及Mario Kart領跑業績

日股自今年初起表現亮麗，部分股份的業績亦驚人。任天堂Nintendo（日股：7974）公布，2023年4月至6月財年的首季度業績，盈利按年增加52%，達1,810億日圓（折合約98億港元），遠高於市場預期的1,157億日圓（折合約63億港元），主要靠遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》及《 Mario Kart》銷量所帶動。

Nintendo Switch季內售出1.29億部

季內，Nintendo任天堂硬件銷量達391萬部、軟件銷量5,221萬份；至於遊戲主機Switch累計銷量達1.2953億部，軟件銷量共10.88億份。

至於Nintendo任天堂新推出的遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》，銷量更達到1,851萬份，而瑪利奧大電影（The Super Mario Bros. Movie）上映，亦令發售逾6年的《瑪利奧賽車 8》銷量，回升到167萬份，累積銷量達到5,546萬份。

兩遊戲均帶動任天堂硬件及軟件銷量，分別按年增長14%和26%；季度淨收入按年升五成，達4,613億日圓，當中八成是來自海外。

Nintendo任天堂維持原有財務預測

Nintendo任天堂亦維持原有的2023財年財務預測，包括維持全年銷售淨額指引1.45萬億日圓、全年淨利指引3,400億日圓、全年每股盈利指引292.04日圓、每股股息指引147日圓，Switch 硬件銷量1,500萬台、軟件銷量1.8億份。