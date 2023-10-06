NOVO LAND業主突遭「Call Loan」還款500萬　大新：與宏觀經濟及市場情況無關 (更新)

新地（016）旗下屯門屋苑「NOVO LAND」今年中入伙，不過近日有業主在網上群組發文，聲稱被銀行「Call Loan」（收回欠款），並要求於30日內還清逾500萬元樓按貸款及利息。

有指或與樓價向下調整相關，但有按揭界人士指，上述個案僅屬個別情況，因銀行不會在業主準時按月還款而無故「Call Loan」。

至於大新銀行發言人亦回覆本報表示，是次為近年唯一個案，實屬非常特殊及罕見，亦與宏觀經濟及市場情況無關。