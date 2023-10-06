NOVO LAND業主突遭「Call Loan」還款500萬　大新：與宏觀經濟及市場情況無關 (更新)

新地（016）旗下屯門屋苑「NOVO LAND」今年中入伙，不過近日有業主在網上群組發文，聲稱被銀行「Call Loan」（收回欠款），並要求於30日內還清逾500萬元樓按貸款及利息。
有指或與樓價向下調整相關，但有按揭界人士指，上述個案僅屬個別情況，因銀行不會在業主準時按月還款而無故「Call Loan」。
至於大新銀行發言人亦回覆本報表示，是次為近年唯一個案，實屬非常特殊及罕見，亦與宏觀經濟及市場情況無關。
業主突遭「Call Loan」還款
近日有NOVO LAND業主於Facebook群組中，放售自己高層單位，並聲稱因突遭大新銀行「Call Loan」還款，要求於30日內償還樓按貸款及利息。
但該位業主指，因時間不足以轉按至其他銀行，若經拍賣行放售，售價會打折扣，因此嘗試於網上搵買家；業主又更附上銀行信件，事主表示，自己已支付130萬元作首期，而根據信件內容，顯示單位於今年7月5日承造按揭，未償還的本金約509.4萬元，連同利息及已償款項後，事主需要在發信後30日內向銀行償還款項，即10月中需償款約510萬元。
大新銀行：近年唯一個案 屬非常特殊及罕見
就以上事件，大新銀行發言人回覆本報指，基於客戶個人私隱考慮及為保障各方利益，該行一貫不會就個別事件作出評論，或向任何第三方披露客戶的個人及商業資料（按法律要求披露除外）。
但該行強調，一般情況下本行絕不會向客戶提出提早償還按揭貸款要求，是次近年唯一個案實屬非常特殊及罕見，亦與宏觀經濟及市場情況無關。
中原王美鳳：屬個別事件
中原按揭董事總經理王美鳳向本報表示，該事件只屬個別事件。她稱，近月樓價雖然向下調整，但銀行不會在業主準時按月還款而無故「Call Loan」，而現時失業率低、拖欠比率雖有稍微上升但仍處接近零水平（0.07%），故未見銀行「Call Loan」情況增加。
王美鳳指，「Call Loan」較常涉及違反按揭條款包括斷供、持續延遲供款而致被發現還款能力轉差，但一般亦會先要求增加擔保人、私自增加二按、自住物業轉租未有申報等，但一般銀行會先與借款人商討解決方案，很少會未嘗試尋找可行方案便直接「Call Loan」。