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財經
2024-05-23 10:47:00

NVDA｜Nvidia輝達季績大勝預期　股息提高150%

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NVDA｜Nvidia輝達季績大勝預期　股息提高150%

NVDA｜Nvidia輝達季績大勝預期　股息提高150%

AI晶片商輝達（Nvidia，美：NVDA）在美股收市後公布季績，集團首季每股經調整盈利錄得6.12美元，較市場估計5.59美元高；收入錄260億美元，較市場預期246.9億美元高，按年增長2.6倍。同時，輝達又宣布拆股，比例變為「1拆10」，於6月7日生效；派息亦增至150%，至拆股後每股0.01美元。

輝達隔晚收報949.5元，回吐0.46%，惟公布季績後，盤後股價抽升逾6%，首次突破1,000美元心理大關。

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輝達料季息將提高150%

輝達預計，次季度營業收入將錄得280億美元，而市場預計為268億美元，集團料將迎來下一輪增長。至於季度股息方面，則從從每股4美仙，提高至10美仙；按拆股後計算，季度股息將提高150%，至每股1美仙。

輝達行政總裁黃仁勳表示，人工智能(AI)新型晶片Blackwell正在「滿負荷」生產，今年業績報告將看到Blackwell帶來的的巨大收入，「Blackwell和H200晶片都供不應求，這樣的狀態或會維持至2025年。」

他補充，輝達已準備好下一浪的增長，人工智能將幾乎每個產業帶來顯著生產力提升，幫助企業提高成本相對能源的效率，同時擴大收入機會，目前已創造多個數十億美元的垂直市場。

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