Nvidia升至歷史新高 港股AI服務股「匯聚科技」同樣受惠

良久未有執筆，對上一次同大家分享已是2023年12月，其時恒指為16500水平。今日已重回19000點，半年間，大家都認為港股無得炒，現時又重回百花齊放。筆者近日亦重新參與上市公司的反向路演 (即「睇廠」)，遠赴惠州參觀匯聚科技 (1729.HK) 的生產設施。

匯聚科技股價飛升炒緊乜？ 匯聚科技公司股價過去3個月拉升近50%。係，雖然恒生指數及國指都勁，但同期升勢及成交都係匯聚大幅領先。公司此段升勢是市場炒作AI 伺服器的需求大升下，上游供應商的行情。君不見Nvidia(NVDA)股價長期在天上? 留意匯聚科技3 月份公佈的年報中: 「去年，本集團拓展其業務至服務器業務，其根據品牌客戶的需求深度定制，而本集團在服務器業務下提供的產品主要應用於數據中心。 」 筆者與一眾投資人於5月9日惠州睇廠。奔波2個鐘車程到達惠州廠房。坐低做簡介時，公司鮮有提及伺服器相關，原因是惠州廠主力電線組件及數字電線 (合計約54% 2023年收入)。而伺服器相關的生產是在江蘇省崑山。

當然，努力的投資者不會放棄追問更多的資訊，希望達赴惠州是有所得著。客戶分類上，公司是未有列出大家期待的名字。據了解，現時部份特種線是供貨予GOOGLE (GOOGL)。而匯聚2018上市時已有GOOGLE及華為作為長期客戶。但投資者期待的是伺服器的客戶名單及訂單增長情況。 簡介過後的午餐會及廠房參觀期間，不同的投資者都希望從管理層口中探出伺服器訂單或增長。奈何帶廠房的管理層專責惠州生產。廠房生產都是典型廣東省電子加工業(EMS)的情況，生產不同類型的電線。較高端的產品有超聲波掃描接頭電線，由過百條銅線組成的連接再加上長期移動的用法，而匯聚更是該產品全國少數 (公司稱全國只有三家可產)的生產商之一。以結論來說，廠房參觀未帶來股價催化劑 (Catalyst)。

幻想空間在哪？ 立訊精密 (002475.SZ) 於2022年間以每股0.8港元代購收購匯聚科技63.58%股份，成為公司單一大股東。立訊成立於2008年，並於2011年開始成為蘋果 (AAPL) 重要供應商。 港股內另一個立訊持股的高偉電子 (1415.HK) 亦於2020 年被立訊收購。由收購到現在的股價表現強勁。期內總回報達223%。當時的故事是高偉電子在立訊加持下，從本來只做低端的前置手機鏡頭可以邁向後置鏡頭的高端產品。事實上，高偉於2020年至2022年間收入及純利都有所增長 (2023年宏觀環境變差)。

同樣的情況於匯聚科技亦有發生，股價亦於2022年至2023年間有所表現，於低位約1港元炒至約2.3港元。此輪升幅又再引發投資者 (尤其國內熟知立訊的投資者) 遐想去炒作公司。 留意近日新聞，立訊開始獲得Nvidia 的GB200相關AI伺服器供應鏈訂單。這必然令各人去猜想匯聚能從中受惠多少。遺憾地，以現時公開及訪問公司資料中，難以有合理估算。市場上亦缺乏分析師去跟縱匯聚股票。 還看多少夕陽紅 文首已提及近日股價拉升50%，相信已有不少內地投資人駐紮在匯聚上。現時的資訊未足以令人加注持有。催化劑可能繼續是立訊在AI伺服器訂單更新，但那倒不如直撞炒立訊? 判斷匯聚升幅，較可取的是總市值方向。高偉最新年度純利為4770萬美元 (約3.7億港元)，而匯聚截至2023年12月31 日的9個月純利 (因公司重列年結，由3月至12月)約2.7億港元。純利上，兩者貼近可比。而市值比較，高偉現時約160億港元市值 (~40億歷史市盈率)，而匯聚僅為38億港元市值 (~10倍歷史市盈率)。匯聚第一站炒上50億港元 (進入港股通門檻) 是合理猜測 (當年高偉股價的走向)。這對應於股價約2.5港元至2.6港元區間。現時炒作匯聚的理據是比較虛，於注碼控制上可以以漸進式操作，留意公司及立訊後續資訊慢慢加注。長遠若於服務器上取得成功，目標價遠不止2.6港元。