Nvidia獲給予緩衝期 准向港供貨到明年9月

美國出手限制美國兩主要晶片商超微（AMD）及輝達（Nvidia）高階AI晶片產品向中國後1天，美國給予1年緩衝期。Nvidia表示，美國已獲得美國政府允許在明年3月1日前執行為A100晶片美國客戶提供支援所需的出口。Nvidia亦可繼續透過香港輝達，向A100、H100晶片相關客戶訂單供貨至明年9月。
根據Nvidia的最新公告，美國政府已授權公司開發H100人工智慧晶片所需要的出口、再出口和國內轉讓需求。A100晶片方面也放寬半年時間，授權允許Nvidia在2023年3月1日前為美國客戶提供A100的必要出口支持。美國政府還授權，在2023年9月1日前，Nvidia H100與A100產品的訂單履行和物流可以透過其香港進行。
Nvidia獲准在明年3月1日前為美國客戶提供A100出口
AMD發言人證實，該公司也收到美國商務部提出的新要求，作為AI加速器的MI250人工智能晶片，被禁止出口到中國，但公司相信MI100晶片不會受影響，認為新規則不致對旗下業務產生重大打擊。
Nvidia在今年3月底時才剛發表旗艦AI晶片產品H100，但美國政府基於國安考量，要求美國晶片商的人工智慧運算晶片須先取得政府授權，才能出口至中國及俄羅斯。Nvidia在公告披露事件時，已估計截至10月的季度收入將因而損失4億美元。
中國指評美濫用出口管制措施限半導體出口
中國政府批評美國此項出口禁令。中國商務部表示，美國不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關項目對中國出口，違反國際經貿規則，傷害中美企業利益以及衝擊世界經濟穩定。中國外交部表示，美國用科技霸權地位打擊新興市場與開發中國家，違反市場經濟與國際秩序。
美國商務部發言人說，目前無法詳述具體政策變化，惟正採取涵蓋技術、最終用途和最終用戶相關的額外行動，以保護美國國家安全和外交政策利益。