Nvidia獲給予緩衝期 准向港供貨到明年9月

Nvidia獲美國政府給予緩衝期，在明年9月前向A100、H100晶片客戶訂單供貨到港。（資料圖片）

美國出手限制美國兩主要晶片商超微（AMD）及輝達（Nvidia）高階AI晶片產品向中國後1天，美國給予1年緩衝期。Nvidia表示，美國已獲得美國政府允許在明年3月1日前執行為A100晶片美國客戶提供支援所需的出口。Nvidia亦可繼續透過香港輝達，向A100、H100晶片相關客戶訂單供貨至明年9月。

根據Nvidia的最新公告，美國政府已授權公司開發H100人工智慧晶片所需要的出口、再出口和國內轉讓需求。A100晶片方面也放寬半年時間，授權允許Nvidia在2023年3月1日前為美國客戶提供A100的必要出口支持。美國政府還授權，在2023年9月1日前，Nvidia H100與A100產品的訂單履行和物流可以透過其香港進行。

Nvidia 獲准 在明 年 3 月 1 日前為美國客戶提供 A100 出口

AMD發言人證實，該公司也收到美國商務部提出的新要求，作為AI加速器的MI250人工智能晶片，被禁止出口到中國，但公司相信MI100晶片不會受影響，認為新規則不致對旗下業務產生重大打擊。