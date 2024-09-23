Nvidia｜傳降規晶片亦暫停接內地廠訂單　輝達：不作評論

美國近年加大限制AI晶片出口到中國。AI晶片巨企Nvidia(輝達，或譯英偉達)為了符合美國出口管制政策，早前專門為大陸市場設計一款降規晶片「H20」。然而，近日有消息傳出，部分大陸廠商現在亦已無法下單H20晶片。對此，Nvidia表示：「不作評論」。

中國媒體《財聯社》報道指，Nvidia自8月起停止接受H20晶片訂單，但並沒有發出正式通知。報道引述了內地一間AI廠商證實，Nvidia自8月開始「不接受部分廠商H20訂單的情況」。報道中，數名網絡公司、大模型開發商和晶片供應商等產業鏈相關人士，亦表示聽聞H20即將停售的消息。

然而，報道亦指有廠商指今年內H20晶片的到貨量已超出全年預期，可見Nvidia的出貨穩定。

有投行曾警告 H20或面臨銷售禁令

Nvidia(輝達，或譯英偉達)就報道表示「不作評論」。事實上，投資銀行傑富瑞集團(Jefferies)在今年7月表示，H20晶片可能面臨銷售禁令，又預期禁令可能會在美國10月審查半導體出口政策時落實。

至於Nvidia(輝達，或譯英偉達)的股價在上個交易日收跌1.87美元或1.59%至116美元，成交440.99億美元，輸給蘋果，退居第二，