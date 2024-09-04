Nvidia｜財自機會定風險？輝達急挫一成　市值蒸發2.18萬億創美股新高

Nvidia｜AI巨企輝達(或英偉達)在美股9月首日交易日急瀉近一成，市值蒸發2.18萬億港元，創下美股新紀錄。圖為該公司CEO黃仁勳。(路透社)

美國8月份ISM製造業指數低於預期，加深市場對美國經濟衰退的擔憂。美股周二(4日)勞動節假期後的9月首個交易日，道指大跌626點或1.51%，收報40,936點。納指收報17,136點，跌577點或3.26%。標普500指數收報5,528點，跌119點或2.12。衡量標普短期波動性的「恐慌指數」VIX一度漲35%上逼22。

其中晶片股成為跌市重災區，人工智能(AI)巨企輝達(Nvidia，或英偉達)自上周三(3月28日)盤後發佈業績以後，股價不斷受壓，周二(4日)急插9.5%，收報108美元，單日市值蒸發2,790億美元(約2.18萬億港元)，打破Facebook母公司Meta的2,320億美元跌幅紀錄，創下美股有史以來最大單日市值損失。

技術上或現短期「雙頂」

技術上或現短期「雙頂」

技術上或現短期「雙頂」

技術上或現短期「雙頂」

晶片巨企輝達(Nvidia，或英偉達)股價下跌，或預示美股短期見頂，在技術上逐漸出現短期的「雙頂」形態，惟有鑑人工智能(AI)潮熱未退，每次輝達(Nvidia，或英偉達)股價回調，可能是投資者入市的機會。

其他晶片股方面，英特爾(INTC)股價亦跌8.8%，高通(QCOM)、台積電(TSM)及美光科技(MU)跌幅介乎6.5%至8%。

據報 美司法部查反壟斷 盤後再跌逾2%

另外，《彭博》報道美國司法部向英偉達等公司發出傳票，涉及反壟斷調查，反映當局對其調查升級，官員關注英偉達是否阻礙買家改投其他供應商，以及對不完全使用其人工智能晶片的買家施加懲罰。受消息影響，英偉達在盤後股價再挫2.4%。