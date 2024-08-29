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財經
2024-08-29 10:16:54

Nvidia｜輝達業績次季營收增122%超預期　Q3未達「最樂觀」預期盤後挫逾6%

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AI晶片巨頭輝達(Nvidia，又譯英偉達)第二季業續營收超預期，惟股價卻在盤後急瀉。(AP)

AI晶片巨頭輝達(Nvidia，又譯英偉達)第二季業續營收超預期，惟股價卻在盤後急瀉。(AP)

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市場期待的AI晶片巨頭輝達(Nvidia，又譯英偉達)於美國時間周三(28日)公布次季(Q2)業，營收300億美元，同比增長122%，遠超分析師預期約288億美元，創下單季新高。惟第三季(Q3)營收指引增長最多83%，在6個季度內首度低於100%，未達到市場「最樂觀」預期，輝達(Nvidia)股價在盤後急挫逾6%，至夜盤跌逾7%，每股暫報116.4美元。

輝達(Nvidia)第二季營收300億美元，同比增長122%。(輝達業績截圖) 第二財季淨利潤165.99億美元，同比增長168%。(輝達業績截圖) 第二季總資產約852.3億美元，流動資產合計596.3億美元，總負債僅270.7億美元。(輝達業績截圖) 第二季經營活動產生的現金流量淨額達298.3億美元，同比增長222%。(輝達業績截圖)

新增回購500億美元股票

輝達(Nvidia)公布，次季數據中心收入達約263億美元，比去年增長154%，超市場預期250.8億美元。

遊戲業務收入28.8億美元，同比增長16%，超市場預期27.9億美元。

專業視覺化業務收入4.54億美元，同比增長20%，超市場預期4.51億美元。

機動車業務收入為3.46億美元，同比增長37%，稍低於市場預期3.48億美元。

第二季度調整後毛利潤率75.7%，同比上升4.5%，達分析師預期75.5%；調整後每股收益(EPS)為0.68美元，同比增長152%，分析師預期0.64美元；第二財季淨利潤165.99億美元，同比增長168%，分析師預期146.4億美元。此外，輝達(Nvidia)宣布，計劃新增回購500億美元的股票計劃。

在經營活動產生的現金流量淨額方面(Net cash provided by operating activities)，輝達(Nvidia)第二季度賺144.8億美元，半年賺298.3億美元，同比增長222%。總資產約852.3億美元，流動資產合計596.3億美元，總負債270.7億美元，短期負債139.7億美元。

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輝達(Nvidia)創辦人、公司行政總裁黃仁勳指，市場對Hopper(晶片)和Blackwell(晶片)的期待「不可思議」。(AP) 輝達(Nvidia)股價在盤後挫逾6%。

黃仁勳：市場對晶片期待「不可思議」

輝達(Nvidia)創辦人、公司行政總裁黃仁勳表示，Hopper(晶片)的需求依然強勁，對Blackwell(晶片)的期待「不可思議」，隨著全球數據中心全力以赴，通過加速計算和生成式AI實現整個計算堆棧的現代化，輝達(Nvidia)實現了創紀錄的數入。輝達(Nvidia)預計第四財季Blackwell收入將達到數十億美元，預計Hopper在2025財年下半年出貨量將增加。

然而，輝達(Nvidia)預測第三季收入325億美元，上下浮動為正負2%，符合市場預期的319億美元，同比增長最多83%，毛利率預測在70%左右，市場對僅符合預期的數字失望。此外，該公司指正致力解決備受期待的下一代Blackwell晶片的生產障礙，令股價在盤後交易中受壓。

Nvidia｜輝達次季業績快報

  • 營收300.4億美元，同比增長122%
  • 數據中心收入達約263億美元，同比增長154%
  • 遊戲業務收入28.8億美元，超市場預期27.9億美元
  • 調整後每股收益(EPS)為0.68美元，同比增長152%
  • 淨利潤165.99億美元，同比增長168%
  • 經營活動產生的現金流量淨額144.8億美元，半年賺298億美元同比增長222%

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