Nvidia｜輝達業績次季營收增122%超預期　Q3未達「最樂觀」預期盤後挫逾6%

市場期待的AI晶片巨頭輝達(Nvidia，又譯英偉達)於美國時間周三(28日)公布次季(Q2)業績，營收300億美元，同比增長122%，遠超分析師預期約288億美元，創下單季新高。惟第三季(Q3)營收指引增長最多83%，在6個季度內首度低於100%，未達到市場「最樂觀」預期，輝達(Nvidia)股價在盤後急挫逾6%，至夜盤跌逾7%，每股暫報116.4美元。

黃仁勳：市場對晶片 期待 「不可思議」

輝達(Nvidia)創辦人、公司行政總裁黃仁勳表示，Hopper(晶片)的需求依然強勁，對Blackwell(晶片)的期待「不可思議」，隨著全球數據中心全力以赴，通過加速計算和生成式AI實現整個計算堆棧的現代化，輝達(Nvidia)實現了創紀錄的數入。輝達(Nvidia)預計第四財季Blackwell收入將達到數十億美元，預計Hopper在2025財年下半年出貨量將增加。

然而，輝達(Nvidia)預測第三季收入325億美元，上下浮動為正負2%，符合市場預期的319億美元，同比增長最多83%，毛利率預測在70%左右，市場對僅符合預期的數字失望。此外，該公司指正致力解決備受期待的下一代Blackwell晶片的生產障礙，令股價在盤後交易中受壓。

Nvidia｜輝達次季業績快報