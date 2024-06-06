Nvidia｜輝達黃仁勳創業故事勁離奇　連鎖餐廳洗碗工變身CEO

美國晶片廠商輝達（Nvidia，美：NVDA）受惠人工智能AI熱潮，，美股股價再升破頂，市值甚至突破3萬億美元大關，更超越蘋果（Apple，美：AAPL）。輝達共同創辦人暨行政總裁黃仁勳亦被稱為「AI教父」，而創立Nvidia的背後，亦有著多個不一樣的故事。

1984年，他就讀於奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，大學畢業後，黃仁勳就前往矽谷求職，他曾在超微半導體公司「AMD」和「LSI Logic」工作。黃仁勳在AMD擔任晶片設計師，但因工作環境壓力大，他選擇繼續深造，1990年於史丹佛大學攻讀電子工程學碩士學位。

今年61歲的黃仁勳（Jensen Huang），出生於台南市，4-5歲的時候到泰國生活、9歲跟哥哥一起被送到美國讀書，因此，他不但會說中文，亦會說台語。

Nvidia的創業故事

據黃仁勳自己透露，他人生第一份工作，就在美式家庭連鎖餐廳「Denny's 」打工，當時他負責洗碗、侍應等工作。他稱，這件事讓原本個性內向的他，學會與陌生人相處和溝通，也養成他擁有能屈能伸的性格，也令他認為，成功的人要有「韌性」，方能取得偉大成就。

在1993年2月17日，黃仁勳30歲生日當天，他與輝達另外兩位創辦人工程師Chris Malachowsky及Curtis Priem，共同決定創立Nvidia，巧合的是，萌生創業想法正正是於他第一份工作的餐廳「Denny's」。

由於黃仁勳是由晶片起家，故最早進入就是GPU市場，目前Nvidia是全球最大的GPU公司，亦是全球最大晶片廠，總部位處美國加州。他從1999年推出全球第一個獨立顯示卡後，開啟GPU「新紀元」。

目前包括微軟跟OpenAI開發的「ChatGPT」或Google的「Bard」等AI服務，均需要大量的高效能晶片和顯示卡，不少亦是使用Nvidia產品，故也令黃仁勳擁有「AI教父」之稱。

黃仁勳「0架子」兼有紋身

黃仁勳本人亦相當「0架子」，肩膀上更有Nvidia的紋身。據黃仁勳以往在採訪中表示，有一次他與員工討論，「若公司的股價漲到100美元，該做點什麼事？」最後他卻指，「我會紋個刺青」。最後黃仁勳就真的在左肩紋上Nvidia的商標。

黃仁勳為何經常穿皮褸？

黃仁勳出席各項場合，每次均會穿上皮褸。據紜計，自從2002年起，黃仁勳逐漸以穿皮褸亮相，皮褸亦漸成他的指特色。黃仁勳曾解釋，總是穿皮褸，是希望以「不強調時尚穿搭、卻以時尚來樹立形象」，以增加力量及信任感。

他表示，其黑色皮褸是由他妻子購買，而且他自己平常也不會特別去買東西；他又指儘管大多時間只能穿皮褸，但對他而言已足夠。