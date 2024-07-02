Nvidia｜輝達NVDA創辦人黃仁勳：公司要保持危機感　絕不能自滿

美國晶片巨企Nvidia輝達（美：NVDA）創辦人、公司行政總裁黃仁勳日前出席其投資的AI生物上市公司「Recursion」一項活動，他回應對於外界對輝達的意見。他指，即使輝達被稱是業界「領頭羊」，但仍要保持危機感，絕對不能自滿。

黃仁勳日前與Recursion聯合創始人兼行政總裁Christopher Gibson在活動上進行對話。對於輝達如何持續成為3兆美金的行業「領頭羊」，黃仁勳坦言，輝達是一家「非常自信」的公司，但形容公司不能自滿，同時也要時刻保持危機感，亦要做更多別人沒做過的困難的事情。

他稱，「英偉達是一家非常自信的公司。為了做大事必須這樣，但不能自滿，公司應介於自信和不安全感之間，我們總是相信可以做出驚人的事情。他認為，同時也要完成一些以前沒有人做過、非常困難的事情；另一方面，我們真正意意到必須繼續努力，永遠不要自滿及滿足。」

黃仁勳：創業不需要改變自身信念

會上他談到創業過程的信念，黃仁勳說，所有的信念或推理都來自於一些外在訊息，若事實沒有改變，不需要改變你的信念，表示自己就是這麼興奮的、不斷挑戰自己對事情的推理，更稱幾乎每天都是如此。