Nvidia｜輝達NVDA晶片禁輸華　中國留學生「走私帶貨」偷運回國

美國近年加強對中國晶片出口限制，當中包括Nvidia（輝達，美：NVDA）的先進AI晶片。外媒報道，有中國留學生近期繞過限制「走私帶貨」將偷運回國，當中更有「A100」及「H100」等高階晶片。
淘寶及閑魚等內地平台可買晶片
《華爾街日報》報道，去年11月一名在新加坡的26歲中國留學生，在行李中放了6張Nvidia AI晶片，而他每帶一張AI晶片回國，就能獲得100美元報酬。該名留學生又透露，偷運工作是由大學的相熟人士介紹，稱偷運過程非常順利，又表示「很高興能為國家做點事」，若之後有機會也想再次偷運晶片。
報道指，其中一名叫「Brother Jiang」的中間人，有指他於新加坡晶片界（分銷商及買家）中很有名氣，可繞過美國政府的限制措施，協助中國買家取得晶片或伺服器。報道又指，雖然分銷商供應的晶片數量有限，不足以滿足科技巨頭使用，但可滿足AI初創公司，或研究機構的小量需求。
目前在淘寶及閑魚等多個網上平台仍能找到高階版晶片，價格叫價約每張數萬至數十萬美元不等。
運送晶片沒違反新加坡法律
美國商務部對此表示沒有評論。戴爾科技（Dell）強調，該企遵守美國的出口管制，發現非法行為會採取行動；Nvidia表示，根據美國出口管制，公司不會向中國出售受管制的先進晶片，其主要與知名合作伙伴合作，都會遵守法規。
亦有國際貿易律師指出，很多外國政府和司法管轄區沒有法律要求，強制實施美國的管制規定，而且在這些地方向中國銷售Nvidia先進晶片通常不算刑事犯罪；運送Nvidia晶片的中國留學生亦沒有違反任何新加坡法律，因為科技產品組件在當地不受出口限制。