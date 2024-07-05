Nvidia｜輝達NVDA晶片禁輸華　中國留學生「走私帶貨」偷運回國

淘寶及閑魚等內地平台可買晶片

《華爾街日報》報道，去年11月一名在新加坡的26歲中國留學生，在行李中放了6張Nvidia AI晶片，而他每帶一張AI晶片回國，就能獲得100美元報酬。該名留學生又透露，偷運工作是由大學的相熟人士介紹，稱偷運過程非常順利，又表示「很高興能為國家做點事」，若之後有機會也想再次偷運晶片。

報道指，其中一名叫「Brother Jiang」的中間人，有指他於新加坡晶片界（分銷商及買家）中很有名氣，可繞過美國政府的限制措施，協助中國買家取得晶片或伺服器。報道又指，雖然分銷商供應的晶片數量有限，不足以滿足科技巨頭使用，但可滿足AI初創公司，或研究機構的小量需求。

目前在淘寶及閑魚等多個網上平台仍能找到高階版晶片，價格叫價約每張數萬至數十萬美元不等。