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財經
2024-06-27 11:00:00

Nvidia｜輝達NVDA股東大會　黃仁勳：繼續專注AI領域戰略

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Nvidia｜輝達NVDA股東大會　黃仁勳：繼續專注AI領域戰略

Nvidia｜輝達NVDA股東大會　黃仁勳：繼續專注AI領域戰略

美國晶片巨企Nvidia輝達（美：NVDA）美國時間周三（26日）舉行股東大會，公司行政總裁黃仁勳在會上談及市場競爭時，他稱集團股價在過去一年揚升逾兩倍，因此即使面對行業的競爭，仍會維持總體策略，即繼續專注AI領域戰略。

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黃仁勳：輝達已實現「良性循環」

黃仁勳認為，輝達已經從專注於遊戲業務，轉型為一間專注於數據中心的公司，亦在尋求在工業機械人等新領域上開拓AI應用，又指公司計劃與每間電腦製造商、雲端供應商等合作來實現目標。他強調，輝達已實現「良性循環」（virtuous circle），即當一個科技行業的平台擁有最大量的用戶時，就可以做出所需的改進以吸引更多用戶使用，意味再創造更大商機。

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對於輝達獲得AI晶片的優勢，黃仁勳解釋，是源於在十多年前的一次押注，當時公司斥數十億美元投放在AI項目，以及籌組擁有數千名工程師的團隊。

輝達股價過去一年飆升逾兩倍以上

另外，股東大會上並批准一項高層薪酬計劃。據輝達文件顯示，黃仁勳在2024年度獲得的總酬金約3,400萬美元（折合約2.65兆港元），較2023年度增長60%。

根據股價走勢，輝達股價在過去一年飆升逾兩倍，而公司最近亦以1比10拆股，估值逾3兆美元，並一度成爲市值最高的上市公司。

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