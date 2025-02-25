熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-02-25 11:55:00

Nvidia H100 GPU被做成貴婦包　天價51萬港元仲貴過Hermès？

分享：
Nvidia H100 GPU被做成貴婦包，定價51萬港元。(X圖片)

Nvidia H100 GPU被做成貴婦包，定價51萬港元。(X圖片)

adblk5

近年來人工智能(AI)大熱，令晶片生產商輝達(Nvidia或譯作英偉達)的產品受到追捧。但令人意想不到的是，這些晶片除了可用於人工智能，竟然還能被製作成奢華包包。近日，網上出現一款名為「H100 Purse」(H100錢包)的包包，它竟將Nvidia H100 AI GPU放在塑膠外殼中，叫價高達65,536美元(約509,390港元)，惹來熱議，甚至被指比愛馬仕(Hermès)包包還要貴。

Nvidia H100 GPU被做成貴婦包，定價51萬港元。(X圖片) Nvidia H100 GPU被做成貴婦包，定價51萬港元。(X圖片)

包內建獨一無二GPT-4訓練GPU

據外媒報道，這款包包是由GPU Purses推出的，它們之前就曾把Nvidia GeForce GT 730 GPU改造成一個塑膠手提包，現在更進一步，直接把H100晶片嵌入包包中，還宣稱這款包內建獨一無二的GPT-4訓練GPU。

adblk6

然而，這些說法引發質疑。報道指出，H100 Purse似乎並不包含完整的顯示卡，清單上僅顯示了一張圖片，商品說明亦缺乏詳細資訊，只提到「帶有罕見獨一無二的GPT-4訓練GPU錢包」，並提到「該錢包受到出口管制」，但不確定它是否能運行或是否為真正的AI GPU。

價格與價值惹質疑

現時H100 Purse定價高達65,536美元(約509,390港元)，是H100 AI GPU市價的兩倍多，而正常的H100 AI GPU市價約為2.5萬美元。這樣的天價難免使人對其真正的價值產生質疑。

本港的士牌價走勢圖 本港的士牌價走勢圖 本港的士牌價走勢圖 本港的士牌價走勢圖 本港的士牌價走勢圖

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能