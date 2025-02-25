Nvidia H100 GPU被做成貴婦包　天價51萬港元仲貴過Hermès？

近年來人工智能(AI)大熱，令晶片生產商輝達(Nvidia或譯作英偉達)的產品受到追捧。但令人意想不到的是，這些晶片除了可用於人工智能，竟然還能被製作成奢華包包。近日，網上出現一款名為「H100 Purse」(H100錢包)的包包，它竟將Nvidia H100 AI GPU放在塑膠外殼中，叫價高達65,536美元(約509,390港元)，惹來熱議，甚至被指比愛馬仕(Hermès)包包還要貴。

據外媒報道，這款包包是由GPU Purses推出的，它們之前就曾把Nvidia GeForce GT 730 GPU改造成一個塑膠手提包，現在更進一步，直接把H100晶片嵌入包包中，還宣稱這款包內建獨一無二的GPT-4訓練GPU。

然而，這些說法引發質疑。報道指出，H100 Purse似乎並不包含完整的顯示卡，清單上僅顯示了一張圖片，商品說明亦缺乏詳細資訊，只提到「帶有罕見獨一無二的GPT-4訓練GPU錢包」，並提到「該錢包受到出口管制」，但不確定它是否能運行或是否為真正的AI GPU。

價格與價值惹質疑

現時H100 Purse定價高達65,536美元(約509,390港元)，是H100 AI GPU市價的兩倍多，而正常的H100 AI GPU市價約為2.5萬美元。這樣的天價難免使人對其真正的價值產生質疑。