OneDegree上半年寵物保險收入增四成 推寵物危疾附加保

OneDegree 副行政總裁周美華表示，自5月底試行升級寵物CEO Plan，在未有進行市場推廣的情況下，高達五分之一投保人選擇為毛孩寵物危疾附加保障，試推首日更有六成寵物主人選擇寵物危疾附加保障，數字相當鼓舞。另外，她指上半年公司寵物保險業務收入按年增約40%，並指新冠肺炎疫情後本港寵物數量上升，寵物保險需求大增，目前佔整體生意比例90%。

在選用寵物危疾附加保障的客戶中，最大部分投保保障最足的「尊寵計劃」，達62.5%，為貓貓投保寵物危疾附加保障的客戶較多，佔 54.6%；為狗狗投保的則佔 45.4%。另外有25.9%寵物年僅一歲，若以1至3歲的寵物計，亦佔投保寵物危疾附加保障寵物59%。較為年老的寵物亦同樣得寵物主人寵愛，有3%投保寵物危疾附加保障的寵物達9歲高齡。