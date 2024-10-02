OneDegree上季首錄盈利 港虛擬險企首例

香港虛擬保險公司OneDegree今日宣布，於第三季首次錄得盈利，為全港首間錄得盈利的虛擬保險公司。以發牌日起計，OneDegree是於香港虛擬保險公司及虛擬銀行中，最快錄得盈利的公司，開業至今4年4個月，已經實現首次盈利，時間更比虛擬銀行快1年。
開業至今4年4個月
OneDegree於2020年4月獲香港保監局發牌，現時保險產品涵蓋寵物保險、家居保險、家電保養保險、火險、危疾保險、電子商貿保險及數字資產保險。
OneDegree Group共同創辦人兼行政總裁郭彥麟表示，OneDegree銷售額每年持續錄得巨大增幅，受惠於科技自動化，得以控制營運開支升幅遠低於銷售額增長，「看準市場、提升效率」令集團能夠於短時間內實現盈利目標。
四分一客戶持有多於一份保單
展望未來發展，OneDegree副行政總裁周美華表示，未來OneDegree將會致力維持盈利可持續性，透過充份發揮品牌價值及繼續優化客戶體驗，提升客戶對品牌的歸屬感及顧客終生價值。現時於OneDegree持有多於一份保單以上的客戶佔比高達近四分一，而持有多於一種保險產品的客戶比率，較2021年推出火險後大幅增長4倍，持有3份保單的客戶比率更較2022年亦錄得雙位數增長，反映客戶對OneDegree忠誠度及價值持續上升。
另外，受虛擬保險及其他科技業務帶動，即數字資產保險業務OneInfinity貢獻強勁收入及新加坡科技公司OneDegree Global的支持下，OneDegree母公司OneDegree Group亦於第三季首次錄得盈利。