OneDegree上季首錄盈利 港虛擬險企首例

OneDegree今日宣布，於第三季首次錄得盈利，為全港首間錄得盈利的虛擬保險公司。

香港虛擬保險公司OneDegree今日宣布，於第三季首次錄得盈利，為全港首間錄得盈利的虛擬保險公司。以發牌日起計，OneDegree是於香港虛擬保險公司及虛擬銀行中，最快錄得盈利的公司，開業至今4年4個月，已經實現首次盈利，時間更比虛擬銀行快1年。

開業至今 4 年 4 個月

OneDegree於2020年4月獲香港保監局發牌，現時保險產品涵蓋寵物保險、家居保險、家電保養保險、火險、危疾保險、電子商貿保險及數字資產保險。

OneDegree Group共同創辦人兼行政總裁郭彥麟表示，OneDegree銷售額每年持續錄得巨大增幅，受惠於科技自動化，得以控制營運開支升幅遠低於銷售額增長，「看準市場、提升效率」令集團能夠於短時間內實現盈利目標。