OneDegree今日成立5周年推快閃優惠 目標今年錄盈利

虛擬保險公司OneDegree自2020年4月獲香港保監局發出虛擬保險牌照以來，今日正式成立5周年，集團指冀在成立5周年的契機實現彎道超車，盼可實現全年盈利，跑贏同業。而按OneDegree去年全年收入2.4億元計，則較2020年年初開業時增長27倍，按年則升30%，2020年至2024年複合增長率高達131%。

另外，集團去年10月公布第三季度首錄盈利，為市場上4間虛擬保險公司之中，唯一公布錄得季度收支平衡的虛擬保險公司。以每名員工計，去年每名員工貢獻的收入較2023年全年增長29%，開業以來連續5年錄得增長。

OneDegree副行政總裁周美華表示，在營運效益進一步改善、持續改良保險產品，及開啟新的收入來源的情況下，對今年的盈利表現相當有信心，目標2025年全年可錄得盈利，再度成為全港首間全年錄得盈利的保險公司。

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