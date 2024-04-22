OneDegree去年保費收入升59%　料可成為首家錄盈利虛擬保險

去年保費收入增長86.6%

OneDegree副行政總裁周美華表示，其中一項主要產品寵物保險「寵物CEO Plan」，於去年保費收入較2022年增長48%。火險方面，去年保費收入增長86.6%，投保額按年升48.9%。

她補充，OneDegree自2020年4月取得虛擬保險公司牌照，四年過去，以總保費收入計，已連續兩年蟬聯收入最高的虛擬保險公司。在收入強勁增長的同時，營運效益亦持續改善，2023年盈利能力大幅提升40%，為公司邁向盈利目標奠下堅實基礎。OneDegree相當有信心，可以成為首間錄得盈利的虛擬保險公司。