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財經
2024-04-22 15:26:00

OneDegree去年保費收入升59%　料可成為首家錄盈利虛擬保險

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OneDegree去年保費收入升59%　料可成為首家錄盈利虛擬保險

OneDegree去年保費收入升59%　料可成為首家錄盈利虛擬保險

香港近年興起虛擬保險，本地虛擬保險公司 OneDegree表示，繼2023年6月完成超過5,500萬美元的B輪融資後，於2023年繼續蟬聯香港收入最高的虛擬保險公司，2023年保費收入較2022年全年增長近六成（59%），突破港幣1.8億元。

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去年盈利能力大幅改善40%

OneDegree指，與開業首年的2020年相比，2023年保費收入較當年大升20 倍；2023年該企盈利能力大幅改善40%，進一步邁進實現盈利階段，成本收入比率較2022年改善82%。

至於2023年的員工人數與2022年相比大致維持，平均每名員工貢獻收入較2022年增長78%；2023年投保多於一種該企保險產品的保單持有人較2022年增長2.5倍。

去年保費收入增長86.6%

OneDegree副行政總裁周美華表示，其中一項主要產品寵物保險「寵物CEO Plan」，於去年保費收入較2022年增長48%。火險方面，去年保費收入增長86.6%，投保額按年升48.9%。

她補充，OneDegree自2020年4月取得虛擬保險公司牌照，四年過去，以總保費收入計，已連續兩年蟬聯收入最高的虛擬保險公司。在收入強勁增長的同時，營運效益亦持續改善，2023年盈利能力大幅提升40%，為公司邁向盈利目標奠下堅實基礎。OneDegree相當有信心，可以成為首間錄得盈利的虛擬保險公司。

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