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財經
2024-04-10 15:14:39

OneDegree去年火險收入增九成 投保額升49%

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OneDegree去年火險收入增九成 投保額升49%

OneDegree推火險首年保費回贈優惠。

OneDegree公布，自2021年年初推出火險至今逾3年，截至去年底止，客戶數目較剛推出產品的2021年大增3.1倍，估計可為投保客戶節省超過1.7億元的保費開支。集團去年全年火險收入按年增長86.6%，投保額升48.9%

OneDegree副行政總裁周美華表示，OneDegree的願景是透過將科技融入保險業務，將節省的成本回饋消費者，透過更低的保費價格及快捷方便的投保體驗，令消費者選擇增加，從而令市場更自由。

集團於2022年進行大型市場調查，發現受訪業主在自行選擇火險公司後，火險每年保費前後相差最多90%；從市場收集的7間保險公司資料所得發現，2024年市場上平均火險保費價格與2022年調查的平均火險保費價格比較，下調幅度為8.8%。有個別保險公司的保費價格更下調多達16.7%

新客收費最低0.0266%

在價格調整後，市場上的火險保費差距仍然龐大，以現時市場上最高0.15%收費比較，與OneDegree0.038%收費相比仍然相差2.9倍。現時新客戶投保更可享首年保費七折回贈優惠，計及回贈後，保費低至投保額的0.0266%OneDegree指，只需於官網投保火險時輸入優惠碼「MONO30」，即可享有首年保費回贈優惠。

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