OneDegree去年火險收入增九成 投保額升49%

OneDegree公布，自2021年年初推出火險至今逾3年，截至去年底止，客戶數目較剛推出產品的2021年大增3.1倍，估計可為投保客戶節省超過1.7億元的保費開支。集團去年全年火險收入按年增長86.6%，投保額升48.9%。

OneDegree副行政總裁周美華表示，OneDegree的願景是透過將科技融入保險業務，將節省的成本回饋消費者，透過更低的保費價格及快捷方便的投保體驗，令消費者選擇增加，從而令市場更自由。

集團於2022年進行大型市場調查，發現受訪業主在自行選擇火險公司後，火險每年保費前後相差最多90%；從市場收集的7間保險公司資料所得發現，2024年市場上平均火險保費價格與2022年調查的平均火險保費價格比較，下調幅度為8.8%。有個別保險公司的保費價格更下調多達16.7%。