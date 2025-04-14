OneDegree成立5周年 聯乘「寵物主人」Hello Kitty慶祝

OneDegree副行政總裁周美華表示，OneDegree成立5周年是公司的重要發展里程碑，作為香港首間與Sanrio人氣角色Hello Kitty合作的香港保險公司，充份展現OneDegree的市場認受性及進一步大力發展線下市場的決心。去年第三季，OneDegree公布成為全港首間錄得盈利的虛擬保險公司，未來將加大發展寵物社區業務，期望可帶領公司錄得全年盈利。

Sanrio營運總監(香港及澳門)曾瑞群表示，Hello Kitty是Sanrio非常標誌性的人氣角色，同時也是一位寵物主人。OneDegree所推廣照顧寵物一生的理念，與Sanrio的企業理念不謀而合，很高興這次Hello Kitty可成為OneDegree五周年慶典的主要角色參與。