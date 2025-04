OneDegree成立5周年 聯乘「寵物主人」Hello Kitty慶祝

虛擬保險公司OneDegree自2020年4月獲保監局發出虛擬保險牌照後,至今成立5周年。OneDegree宣布,與Sanrio人氣角色Hello Kitty進行大型聯乘。

OneDegree指,大型聯乘包括首度聯乘舉辦OneDegree X Hello Kitty 5周年生日慶典、讓寵物主人同寵物見證一生承諾的「愛足一世見證會」,現場可打卡儲e印花換領OneDegree X Hello Kitty禮品;以及在5周年生日慶典期間,限定發售多款OneDegree X Hello Kitty精品。

期望錄全年盈利

OneDegree副行政總裁周美華表示,OneDegree成立5周年是公司的重要發展里程碑,作為香港首間與Sanrio人氣角色Hello Kitty合作的香港保險公司,充份展現OneDegree的市場認受性及進一步大力發展線下市場的決心。去年第三季,OneDegree公布成為全港首間錄得盈利的虛擬保險公司,未來將加大發展寵物社區業務,期望可帶領公司錄得全年盈利。