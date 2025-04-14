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財經
2025-04-14 17:22:00

OneDegree成立5周年 聯乘「寵物主人」Hello Kitty慶祝

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OneDegree成立5周年 聯乘Hello Kitty慶祝

OneDegree於紅磡及大欖隧道有大型Hello Kitty廣告展示。

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虛擬保險公司OneDegree20204月獲保監局發出虛擬保險牌照後，至今成立5周年。OneDegree宣布，與Sanrio人氣角色Hello Kitty進行大型聯乘。

OneDegree指，大型聯乘包括首度聯乘舉辦OneDegree X Hello Kitty 5周年生日慶典、讓寵物主人同寵物見證一生承諾的「愛足一世見證會」，現場可打卡儲e印花換領OneDegree X Hello Kitty禮品；以及在５周年生日慶典期間，限定發售多款OneDegree X Hello Kitty精品。

期望錄全年盈利

OneDegree副行政總裁周美華表示，OneDegree成立5周年是公司的重要發展里程碑，作為香港首間與Sanrio人氣角色Hello Kitty合作的香港保險公司，充份展現OneDegree的市場認受性及進一步大力發展線下市場的決心。去年第三季，OneDegree公布成為全港首間錄得盈利的虛擬保險公司，未來將加大發展寵物社區業務，期望可帶領公司錄得全年盈利。

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Sanrio營運總監(香港及澳門)曾瑞群表示，Hello KittySanrio非常標誌性的人氣角色，同時也是一位寵物主人。OneDegree所推廣照顧寵物一生的理念，與Sanrio的企業理念不謀而合，很高興這次Hello Kitty可成為OneDegree五周年慶典的主要角色參與。

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