OneDegree推Web3風險情報平台 助降區塊鏈加密幣交易風險

OneDegree宣布，推出新世代Web3風險情報平台MAMORI，以應對「去中心化」的網絡世界在風險管理和網絡安全上日新月異的需求。集團指，有別市場現有的解決方案，MAMORI平台提供全面解決方案，由人工智能(AI)和先進分析技術驅動，為監管機構、交易所、加密貨幣投資者及其他Web3參與者等主要持分者提供所需關鍵情報，協助他們有效管理風險，有助於降低與區塊鏈和加密貨幣交易相關的風險。

可偵測虛假公告和惡意訊息

MAMORI平台把多種功能整合於單一介面，特別針對難以預計的高風險加密貨幣事件，包括能夠偵測Web3領域中的虛假公告和惡意訊息；積極監察專案撤回等可能暗示潛在捲款騙局的危險信號，並透過即時警報保護投資者；利用先進分析技術偵測加密貨幣高度集中的風險和操控市場的技倆，令用戶能夠降低人為操控價格的風險；整合市場頂級網絡安全評估解決方案，持續監控風險和漏洞，確保用戶能夠及時接收到早期安全風險和潛在安全缺口的警報；利用 AI 盡職調查系統自動監控違規情況，有助避免因加密貨幣專案而需要承擔嚴重法律後果；以及24小時全天候監控確保有效的風險管理。