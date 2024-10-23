OneDegree母企易名AIFT 聚焦AI新需要

虛擬保險公司OneDegree母公司OneDegree Group公布，集團於今天起易名為AIFT，旨為突顯集團致力秉承「為未來建構防護屏障」的願景，以協助各界應對就人工智能(AI)全速發展下的新需要。AIFT業務遍及全球，於阿聯酋、新加坡、馬來西亞、越南、香港、台灣及南韓皆設有當地團隊。
AIFT於2016年成立，當時公司註冊名稱已是AI Financial Technology，其後採納OneDegree作為集團運營品牌，數年過去，集團現已為未來新興趨勢(包括AI、Web3以及其他未來生活模式)打造防護屏障做好準備，管理層認為，現時正是重新採用AIFT作為品牌定位的最佳時機。
OneDegree藉AI增加員工貢獻
AIFT現時各個業務大量應用到AI，包括轄下的虛擬保險公司OneDegree借助AI增加每名員工貢獻收入，得以在破紀錄的短時間內錄得首次盈利；資訊保安企業Cymetrics推出領先的AI保安及大型語言模型(LLM)認證平台Vulcan，旨在以負責任AI標準，考核個別AI應用是否存在漏洞及合規；Web3業務OneInfinity得力於透過AI技術量身訂造的風險智能平台MAMORI.AI，現時亦向全球監管機構、交易所及資產管理公司提供服務。
AIFT共同創辦人郭彥麟表示，AIFT充份表現我們在把握AI及Web3等新興趨勢發展的自信與投入，在2016年成立之初，已充份了解這股改變力量，並作出相應的業務投入。AIFT共同創辦人梁德源表示，是次將品牌重新定位成AIFT對集團的發展來說至關重要，全新定位展現對持續創新及仰賴科技力量的決心，以AI為核心，塑造未來。
旗下業務範圍涉六大項
AIFT業務範圍包括虛擬保險公司OneDegree、解決方案供應商Cymetrics、保險科技解決方案IXT、風險管理平台MAMORI.AI、數字資產保險公司OneInfinity：風險管理顧問機構OneSavie。