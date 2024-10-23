OneDegree母企易名AIFT 聚焦AI新需要

虛擬保險公司OneDegree母公司OneDegree Group公布，集團於今天起易名為AIFT，旨為突顯集團致力秉承「為未來建構防護屏障」的願景，以協助各界應對就人工智能(AI)全速發展下的新需要。AIFT業務遍及全球，於阿聯酋、新加坡、馬來西亞、越南、香港、台灣及南韓皆設有當地團隊。

AIFT於2016年成立，當時公司註冊名稱已是AI Financial Technology，其後採納OneDegree作為集團運營品牌，數年過去，集團現已為未來新興趨勢(包括AI、Web3以及其他未來生活模式)打造防護屏障做好準備，管理層認為，現時正是重新採用AIFT作為品牌定位的最佳時機。