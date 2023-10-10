OneDegree：去年寵物平均醫療費6460元 有兩歲貓內耳炎埋單20萬

虛擬保險公司OneDegree指，按其內部理賠數據，去年平均每隻曾就醫寵物的醫療費用高達6,460元，較2021年的5,640元，增加15%，而寵物醫療費用開支隨著寵物年齡增長增加，當中在1至4歲期間，每年平均醫療費用已超過 6,000元，踏入老年的9至12歲貓貓狗狗每年更花逾10,000元就醫，較1歲前的醫療開支高出1.3倍，到寵物13歲時醫療開支更可高逾13,000元。

若不幸遇上重大疾病或意外，寵物的單次醫療費用更可高達6位數。集團指，曾有一隻兩歲的孟加拉貓因中耳炎及內耳炎治療，醫療費用高達20萬元。高達數萬元醫療費用的個案亦不罕見，一隻3歲的八哥因下頜骨折須進行手術並入院數天，醫療費用達95,000元。另外，亦有一隻3歲的拉布拉多犬，因韌帶斷裂亦需進行手術並入院數天，醫療費用亦高達84,000元。部分寵物常見的疾病，例如貓咪腎病，診金連同檢查及藥物費用高達逾3,000元，加上需要長期覆診，以及定期進行身體檢查以確保貓咪身體健康狀況，每年的醫療費用隨時高達10,000元以上。