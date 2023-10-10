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財經
2023-10-10 17:40:56

OneDegree：去年寵物平均醫療費6460元 有兩歲貓內耳炎埋單20萬

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OneDegree：去年寵物平均醫療費6460元 有兩歲貓內耳炎埋單20萬

OneDegree指，按其內部理賠數據，去年平均每隻曾就醫寵物的醫療費用高達6,460元。(網上圖片)

虛擬保險公司OneDegree指，按其內部理賠數據，去年平均每隻曾就醫寵物的醫療費用高達6,460元，較2021年的5,640元，增加15%，而寵物醫療費用開支隨著寵物年齡增長增加，當中在14歲期間，每年平均醫療費用已超過 6,000元，踏入老年的912歲貓貓狗狗每年更花逾10,000元就醫，較1歲前的醫療開支高出1.3倍，到寵物13歲時醫療開支更可高逾13,000元。

若不幸遇上重大疾病或意外，寵物的單次醫療費用更可高達6位數。集團指，曾有一隻兩歲的孟加拉貓因中耳炎及內耳炎治療，醫療費用高達20萬元。高達數萬元醫療費用的個案亦不罕見，一隻3歲的八哥因下頜骨折須進行手術並入院數天，醫療費用達95,000元。另外，亦有一隻3歲的拉布拉多犬，因韌帶斷裂亦需進行手術並入院數天，醫療費用亦高達84,000元。部分寵物常見的疾病，例如貓咪腎病，診金連同檢查及藥物費用高達逾3,000元，加上需要長期覆診，以及定期進行身體檢查以確保貓咪身體健康狀況，每年的醫療費用隨時高達10,000元以上。

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OneDegree：去年寵物平均醫療費6460元 有兩歲貓內耳炎埋單20萬

寵物醫療費用開支隨著寵物年齡增長增加。

OneDegree｜醫療費用有增長趨勢 成棄養原因

OneDegree又指，近年寵物醫療費用有增長趨勢，去年寵物醫療費用整體亦上升近兩成。不過，部分寵物主人則低估飼養寵物的終身責任，當發現寵物醫療費用高昂後，即狠心決定棄養。根據政府的統計數據，有1.12萬戶曾有棄養家中寵物的打算，其中佔比最多的原因為「由寵物引起的原因」(86.4%)，包括寵物年老或生病。有寵物收容中心負責人表示，他們接手的寵物當中，有部分狗隻來自獸醫診所，皆是因為寵物主人在帶寵物就醫，在知悉醫療費用後，表示放棄治療及決定棄養。

OneDegree副行政總裁周美華表示，本港寵物棄養一直是不能忽視的問題，希望寵物保險可以更加普及，一旦寵物不幸有需要就醫，寵物保險可幫助寵物主人分擔大部分醫療費用，冀最終可減少寵物的棄養情況。

OneDegree：去年寵物平均醫療費6460元 有兩歲貓內耳炎埋單20萬

周美華表示，本港寵物棄養一直是不能忽視的問題，希望寵物保險可以更加普及，最終可減少寵物的棄養情況。

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