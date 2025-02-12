OneDegree：寵物節投保收入增83% 破紀錄｜虛擬保險

集團指，過往4日投保者以「貓奴」為主，佔整體保單66%。在投保寵物品種中，貓咪仍是以英國短毛貓(32%)、唐貓(29%)及布偶貓(10%)為最多寵物主人投保品種；狗狗投保品種三甲地位仍是由迷你貴婦狗(28%)、日本柴犬(21%)及唐狗(20%)。至於寵物投保年齡以年幼貓狗佔比最多，2歲或以下的貓貓及狗狗投保佔比高達68%，增幅最高的投保寵物年齡為4歲，佔比自去年的5%增加至10%。另外有17%寵物主人為家中多於一隻寵物投保，更有寵物主人一口氣為家中7隻貓咪投保。

30 歲以下投保寵物主人比例上升

寵物主人方面，30歲以下寵物主人投保有上升趨勢，自去年寵物節的26%提升至28%。佔比最大的仍為介乎30歲至39歲的寵物主人，佔40%；40歲以上投保人佔比亦有所增加，自去年寵物節的28%，增加至32%。

OneDegree副行政總裁周美華表示，寵物CEO Plan推出近5年，今年香港寵物節有不少寵物主人表示，是特意進場到OneDegree攤位了解並即場投保，可見OneDegree市場認受性已大大提升，亦是寵物主人所信賴的品牌。