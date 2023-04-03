OPEC+成員國突宣告每日減產160萬桶石油至年底　美國政府發言人：目前減產不適宜

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）舉行部長級視像會議前夕，多個成員國突然宣布5月起至今年底減產，每日合共逾160萬桶，此舉或導致油價短期內出現波動。美國政府發言人亦就事件回應「不適宜」。
紐約期油曾升7.96%至81.69美元，現升5.09%，報79.47美元；布倫特原油現升逾5.28%至84.11美元附近。
多國突宣告減產石油
當中，沙特阿拉伯表示，將從5月起每日減產50萬桶，該國能源部在聲明中表示，今次自願減產是為在支持石油市場穩定的預防措施；俄羅斯也稱，將自願每日減產50萬桶延長至2023年底。
此外，阿聯酋（UAE）表示將每日減產14.4萬桶；科威特為每日12.8萬桶；伊拉克為每日減產21.1萬桶；阿曼（Oman）4萬桶；阿爾及利亞（Algeria）的每日4.8萬桶；哈薩克（Kazakhstan）也宣布今年5月開始，每日減產7.8萬桶，多國減產數量合共達到每日逾160萬桶。
美國政府：目前減產不適宜
美國國家安全委員會（National Safety Council, NSC）發言人對外媒表示，OPEC+成員國宣布減產是不適宜的。
發言人指出，「我們認為考慮到市場的不確定性，目前成員國宣布減產是不適宜的。」，又補充指美國已將其立場轉達給石油出口國。
分析：油價上漲或更劇烈
高盛分析師表示，已將布蘭特原油年底的預測上調5美元，達每桶95美元，而2024年12月的價格預測上調3美元，至每桶100美元。
同時，有鑑於市場持倉已大幅減少，高盛分析師料當市場供應緊縮時，油價上漲可能更劇烈，因減產帶來的風險變得不對稱，估計油價將漲7%，促使OPEC+成員國的石油收入增加。