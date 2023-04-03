OPEC+成員國突宣告每日減產160萬桶石油至年底　美國政府發言人：目前減產不適宜

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）舉行部長級視像會議前夕，多個成員國突然宣布5月起至今年底減產，每日合共逾160萬桶，此舉或導致油價短期內出現波動。美國政府發言人亦就事件回應「不適宜」。 紐約期油曾升7.96%至81.69美元，現升5.09%，報79.47美元；布倫特原油現升逾5.28%至84.11美元附近。

多國突宣告減產石油 當中，沙特阿拉伯表示，將從5月起每日減產50萬桶，該國能源部在聲明中表示，今次自願減產是為在支持石油市場穩定的預防措施；俄羅斯也稱，將自願每日減產50萬桶延長至2023年底。 此外，阿聯酋（UAE）表示將每日減產14.4萬桶；科威特為每日12.8萬桶；伊拉克為每日減產21.1萬桶；阿曼（Oman）4萬桶；阿爾及利亞（Algeria）的每日4.8萬桶；哈薩克（Kazakhstan）也宣布今年5月開始，每日減產7.8萬桶，多國減產數量合共達到每日逾160萬桶。