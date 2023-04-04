OPEC+突減產 油價曾升越85美元

OPEC+突然宣布減產，連同俄羅斯每日減產約166萬桶，油價及油股受消息刺激齊飆升。(資料圖片)

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)突然宣布減產，連同俄羅斯每日減產約166萬桶，受消息刺激，油價及油股齊飆升。

紐約期油每桶企穩80美元以上，昨曾報80.69美元，漲6.6%或5.01美元，首季則累減6%。倫敦布蘭特期油則突破80美元關，每桶曾報85.11美元，飆6.5%或5.22美元，倘由上月低位70美元計，即漲21.5%，而首季累跌7.1%。

至於本港「三桶油」股價向上，惟收市升幅收窄，中海油(883)最高曾見12.28元，升5.3%，收市則報11.94元，揚2.4%或0.28元，成交19.6億元；中國石油(857)最高曾漲5.4%，報4.9元，收報4.72元，揚1.5%，成交約8.3億元；中國石化(386)一度高見4.77元，升2.8%，惟收市跌0.4%報4.62元，成交約6.7億元。

OPEC+舉行部長級會議前一天，油組最大產油國沙特阿拉伯及盟友俄羅斯等，於周日突宣布擴大減產，由下月起至今年底，其中沙特和俄羅斯每日減產50萬桶油，連同其他如伊朗、阿聯酋等7個國家，合共減產166萬桶。

