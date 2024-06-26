OpenAI 7月起停止向內地開發者提供AI工具及軟件

ChatGPT開發商OpenAI，已在全球逾160個國家及地區提供服務，但一直都未向包括中國內地及香港在內的地區提供服務。目前不少兩地的初創企業會透過虛擬私人網路（VPN）或其他方法存取 OpenAI的API平台，並用以建立自家應用程式。

但有外媒報道，多名內地用戶陸續收到OpenAI的「警告信」，表示自7月9日起，會停止向所有「不支援國家和地區」提供API服務，以阻止這些國家的公司利用ChatGPT建構自家AI產品，又指受影響組織如果希望繼續使用OpenAI服務，就必須在支援的國家或地區內進行訪問。