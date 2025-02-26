Palantir是否於125美元見頂？股價會如何走？

兩年多來，雖然多種因素共同推動了華爾街的繁榮，例如好於預期的企業獲利和特朗普於11月的勝利，但人工智能（AI）的發展才是最能激發這種樂觀情緒的因素。
借助人工智能，軟體和系統可以獲得推理、瞬間決策和隨著時間的推移而發展的工具，而這一切都無需人工幹預。這種隨著時間的推移而變得更加熟練地完成分配的任務以及學習新技能的能力，為這種改變遊戲規則的技術提供了一個令人垂涎的潛在市場。
由於企業對人工智能解決方案的積極投入以及這項技術的長期潛力，人工智能股票飆升。儘管Nvidia曾是AI領域最熱門的股票，其圖形處理單元（GPU）顯然是高運算資料中心的首選，但它已被另一家業界領先的高飛者所取代：Palantir Technologies（PLTR）。
自2023年以來，Palantir的股價從每股6美元左右飆升至2月19日的盤中高點125.41美元。
最重要的問題是：Palantir的股價是否已經達到125美元的高點？歷史可以作為回答這個問題的指南。
Palantir獨特性推動股價上漲
在對未來做出預測之前，重要的是要了解資料探勘專家Palantir如何成為華爾街最具影響力的科技股之一。
推動這次反彈的最主要催化劑是Palantir的護城河。該公司擁有兩個核心營運部門——Gotham和Foundry——且無法進行大規模的一對一替代方案。
Gotham是該公司基於人工智能的軟體即服務（SaaS）平台，可協助聯邦政府收集和分析數據以及規劃和執行軍事任務。這個以安全為重點的平台通常會獲得美國政府及其直接盟友的多年合約。
同時，Foundry是Palantir較新的SaaS平台，依靠機器學習來幫助企業理解他們的數據。這是一項基於訂閱的服務，可協助資料整合、工作流程管理、供應鏈和決策。由於這是一個相對較新的領域，商業客戶數量的快速增長應該有助於維持強勁的兩位數銷售增長。
其次，Palantir的超乎尋常的上漲是由於該公司創造了經常性利潤，遠遠超過了華爾街分析師的預期。持續的獲利能力驗證了Palantir營運現金流的一致性，這得益於與Gotham簽訂的多年期政府合約的透明度以及Foundry的訂閱收入的可預測性。
Palantir的最後一塊拼圖是其現金充裕的資產負債表。到2024年末，該公司的現金、現金等價物和有價證券總額為52.3億美元，並且沒有任何債務。這筆現金緩衝確保Palantir能夠成功度過經濟衰退，並允許公司投資持續創新。
但這一切真的值每股125美元、市值超過2,820億美元嗎？三個歷史標記描繪出一幅清晰的畫面。
Palantir的驚人崛起背後隱藏著歷史
儘管歷史不一定會在華爾街重演，但它總是有相似的趨勢。最重要的是，歷史消除了投資中的情感因素，使人們能夠客觀地看待數據。
Palantir面臨的第一個潛在的歷史性阻礙是，下一個重大創新有著一段坎坷的過去。在過去的三十年裡，每一個被炒作的下一件大事趨勢，最終（關鍵字！）都會經歷泡沫破滅事件。
當網路在20世紀90年代中期開始成為主流時，人們對這項技術在國內外開闢新的銷售和行銷管道的能力進行了大量的炒作。然而，21世紀初的網路泡沫破滅證明，改變遊戲規則的技術需要時間才能成熟，企業也需要時間才能了解如何優化它們。自1990年代中期以來，網路、基因組解碼、奈米技術、3D列印、區塊鏈技術和元宇宙都遵循相同的劇本。
如果歷史先例再次成為現實，而人工智能泡沫破裂，情緒驅動的投資者幾乎肯定會對Palantir的股價造成壓力。儘管Gotham簽訂的多年期合約以及Foundry透明的訂閱收入應該有助於減輕部分損失，但當泡沫破裂時，估值較高的公司往往會受到沉重打擊。
Palantir的公司特定估值是另一個麻煩之源。雖然擁有競爭優勢和/或護城河的企業值得獲得估值溢價，但這種溢價的幅度是有限的。
從歷史上看，引領下一件大事趨勢的市場領導者的銷售額通常會達到過去12個月銷售額的30到40倍左右。這一水平大致相當於亞馬遜、思科系統和微軟在網路泡沫爆發前的最高水平，與去年夏天Nvidia的峰值市銷率（P/S）42相當。
相比之下，Palantir股票的市銷率上周達到了99的峰值，這一數字遠高於被改變遊戲規則的技術所炒作的市場領先企業的市銷率的兩倍。截至2月21日收盤，維持83的市銷率幾乎是不可能的。
發揮作用的第三個也是最後一個歷史因素是更廣泛的市場估值。最近幾周，標準普爾500指數的席勒市盈率（P/E），也稱為周期調整市盈率（CAPE比率），一直徘徊在38左右。
具體來說，經過154年的回溯測試，該數字是席勒市盈率平均值17.21的兩倍多。這也是歷史上持續牛市期間的第三高讀數。
自1871年1月以來，標準普爾500指數的席勒市盈率至少持續兩個月超過30的情況僅有六次。先前五次出現的情況最終都導致標準普爾500指數或道瓊工業指數下跌20%至89%。再一次，當股市出現調整時，估值溢價的公司往往受到最嚴重的打擊。
僅根據歷史經驗，Palantir的股價可能已達到125美元的峰值，並且在未來幾季可能面臨大幅下跌。
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