Palantir是否於125美元見頂？股價會如何走？

兩年多來，雖然多種因素共同推動了華爾街的繁榮，例如好於預期的企業獲利和特朗普於11月的勝利，但人工智能（AI）的發展才是最能激發這種樂觀情緒的因素。 借助人工智能，軟體和系統可以獲得推理、瞬間決策和隨著時間的推移而發展的工具，而這一切都無需人工幹預。這種隨著時間的推移而變得更加熟練地完成分配的任務以及學習新技能的能力，為這種改變遊戲規則的技術提供了一個令人垂涎的潛在市場。 由於企業對人工智能解決方案的積極投入以及這項技術的長期潛力，人工智能股票飆升。儘管Nvidia曾是AI領域最熱門的股票，其圖形處理單元（GPU）顯然是高運算資料中心的首選，但它已被另一家業界領先的高飛者所取代：Palantir Technologies（PLTR）。 自2023年以來，Palantir的股價從每股6美元左右飆升至2月19日的盤中高點125.41美元。 最重要的問題是：Palantir的股價是否已經達到125美元的高點？歷史可以作為回答這個問題的指南。

Palantir獨特性推動股價上漲 在對未來做出預測之前，重要的是要了解資料探勘專家Palantir如何成為華爾街最具影響力的科技股之一。

推動這次反彈的最主要催化劑是Palantir的護城河。該公司擁有兩個核心營運部門——Gotham和Foundry——且無法進行大規模的一對一替代方案。 Gotham是該公司基於人工智能的軟體即服務（SaaS）平台，可協助聯邦政府收集和分析數據以及規劃和執行軍事任務。這個以安全為重點的平台通常會獲得美國政府及其直接盟友的多年合約。 同時，Foundry是Palantir較新的SaaS平台，依靠機器學習來幫助企業理解他們的數據。這是一項基於訂閱的服務，可協助資料整合、工作流程管理、供應鏈和決策。由於這是一個相對較新的領域，商業客戶數量的快速增長應該有助於維持強勁的兩位數銷售增長。 其次，Palantir的超乎尋常的上漲是由於該公司創造了經常性利潤，遠遠超過了華爾街分析師的預期。持續的獲利能力驗證了Palantir營運現金流的一致性，這得益於與Gotham簽訂的多年期政府合約的透明度以及Foundry的訂閱收入的可預測性。 Palantir的最後一塊拼圖是其現金充裕的資產負債表。到2024年末，該公司的現金、現金等價物和有價證券總額為52.3億美元，並且沒有任何債務。這筆現金緩衝確保Palantir能夠成功度過經濟衰退，並允許公司投資持續創新。 但這一切真的值每股125美元、市值超過2,820億美元嗎？三個歷史標記描繪出一幅清晰的畫面。