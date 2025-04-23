PAObank推限時銀行保險優惠 最高獲3000元超市現金券獎賞

「智優盛儲蓄保險計劃」為100%全保證回報的儲蓄保險計劃，提供高達每年 3.51%之保證回報率。即日起至今年5月31日，投保並選擇以預繳選項方式(投保時一筆過同時繳付首年保費及翌年保費之預繳金額)繳交保費，可享首年額外15%保費折扣，8年保證回報折合計算為每年4.3%，相等於扣除保費折扣後的總繳付保費金額之140%。

「智優盛儲蓄保險計劃」為限額發售產品，由富衛人壽保險酌情決定，富衛保留不接受客戶保單申請之權利，並全數退回已邀交之保費及保費徵費而不會支付利息。優惠僅適用於身處香港的香港居民。人壽保險計劃乃一份長期保險計劃，而並非銀行存款或附送人壽保險之銀行儲蓄計劃。部分保費乃用作支付保險及相關費用。繳付之保費並不是銀行儲蓄存款，故不受香港存款保障計劃的保障。富衛保留根據擬受保人及客戶於投保時所提供的資料而自行決定是否接受或拒絕任何人壽保險產品申請的權利。