Paris La Défense 聚焦歐洲可持續商業生態的前瞻性投資 亞洲投資者進軍歐洲市場的理想投資地帶

根據安永與城市土地學會2025年全球商務區吸引力報告，位於巴黎的拉德芳斯區（La Défense）為全球吸引力排名第四的商業區，是亞洲主權財富基金、私務股權投資者、企業及房地產開發商在歐洲尋求長期、韌性且可持續成長機會的首選目的地之一。巴黎拉德芳斯區以其集金融發展、監管保障及具備前瞻韌性的城市生態圈，為投資者提供首屈一指的綜合投資選擇。

雖然受美國關稅戰、地緣政局不穩等因素影響，導致環球經濟環境不明朗，然而法國巴黎拉德芳斯區仍為亞洲長期投資者提供穩健的投資基礎與清晰的法規框架。憑著於區內紮根長達數十年的投資者與企業群體，長期穩定的本地生態圈，為新晉企業提供相對穩健的營商環境。

全面 ESG 法規體系 巨額資金支持地區轉型發展

法國為推動可持續發展的先驅，早已建立起全面的ESG法規體系。為注重環境、社會與治理的投資者提供了保障與吸引力，使當地資產彰顯韌性優勢。拉德芳斯區的發展亦以去碳化、氣候適應及低碳混合用途項目為核心，不但直接回應全球對可持續房地產資產的需求，亦與亞洲投資者的ESG目標高度契合。

巴黎拉德芳斯區是由巨額資金承諾與坐擁獨特發展機遇的活力投資樞紐，該區已收到逾100億歐元資金投入未來建設，包括50億歐元用於私人房地產現代化與建設項目，以及50億歐元用於RER E線延長及地鐵15號線新站等重點交通基建，長遠對投資升值有極大支持作用。區內罕有的空置土地與棄置辦公空間，亦將重建轉化為新項目，或轉型為住宅、教育設施，讓投資者有機會可參與重塑該區的未來。