Paris La Défense 聚焦歐洲可持續商業生態的前瞻性投資 亞洲投資者進軍歐洲市場的理想投資地帶

根據安永與城市土地學會2025年全球商務區吸引力報告，位於巴黎的拉德芳斯區（La Défense）為全球吸引力排名第四的商業區，是亞洲主權財富基金、私務股權投資者、企業及房地產開發商在歐洲尋求長期、韌性且可持續成長機會的首選目的地之一。巴黎拉德芳斯區以其集金融發展、監管保障及具備前瞻韌性的城市生態圈，為投資者提供首屈一指的綜合投資選擇。
雖然受美國關稅戰、地緣政局不穩等因素影響，導致環球經濟環境不明朗，然而法國巴黎拉德芳斯區仍為亞洲長期投資者提供穩健的投資基礎與清晰的法規框架。憑著於區內紮根長達數十年的投資者與企業群體，長期穩定的本地生態圈，為新晉企業提供相對穩健的營商環境。
全面ESG法規體系 巨額資金支持地區轉型發展
法國為推動可持續發展的先驅，早已建立起全面的ESG法規體系。為注重環境、社會與治理的投資者提供了保障與吸引力，使當地資產彰顯韌性優勢。拉德芳斯區的發展亦以去碳化、氣候適應及低碳混合用途項目為核心，不但直接回應全球對可持續房地產資產的需求，亦與亞洲投資者的ESG目標高度契合。
巴黎拉德芳斯區是由巨額資金承諾與坐擁獨特發展機遇的活力投資樞紐，該區已收到逾100億歐元資金投入未來建設，包括50億歐元用於私人房地產現代化與建設項目，以及50億歐元用於RER E線延長及地鐵15號線新站等重點交通基建，長遠對投資升值有極大支持作用。區內罕有的空置土地與棄置辦公空間，亦將重建轉化為新項目，或轉型為住宅、教育設施，讓投資者有機會可參與重塑該區的未來。
交通便捷設施齊備 吸引全球人才駐留
擁有便捷交通網絡是拉德芳斯區的一大優勢，該地區擁有六條區域鐵路與新建地鐵系統，為人才流動與商業運營提供極致便利。而且該區在距離巴黎市中心僅兩公里，更是以重大開發限制稀少而聞名的尊貴地段，讓亞洲投資者得以在區內打造具有地標性的項目。現時該地區正在整合商業、住宅與休閒功能，打造全天候的生活環境，並配備無與倫比的設施，包括歐洲最大室內競技場與主要購物目的地，以打造「生活．工作．休閒」一體化的生活區。
該區更設有匯聚五十間學校及逾七萬名學生的龐大露天式校園，持續為於歐洲設立總部的企業輸送高技能人才。而且拉德芳斯區亦已建立起亞洲的投資者生態圈，多家長期駐紮的亞洲投資者與租戶包括主權基金GIC、Mirae，以及比亞迪、武田藥品、LG等企業，進一步凸顯該區的戰略地位，並為新進者提供熟悉生態環境。