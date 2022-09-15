Patagonia創辦人捐贈公司98%股權保護環境

Patagonia創辦人、富商Yvon Chouinard表示已將自己創立的戶外服裝公司捐贈至一間致力抵抗環境危機的非謀利慈善信託 Holdfast Collective。Chouinard曾經考慮出售Patagonia或將公司上市，不過兩種方式都意味著要放棄他對業務的控制權，因此最終決定捐贈公司到慈善信託，以確保公司的盈利能會用於保護環境。

Chouinard在公司網頁刊登的聲明指出，即使上市公司有良好意圖，惟作為上市公司仍要面對龐大的壓力，犧牲長遠的活力和責任，而創造短期的利益。

捐贈金額價值30億美元

根據首先作相關報道的紐約時報，連同Chouinard本人、其妻子及兩名子女，這次資產轉移價值約30億美元。Chouinard表示，由家族領導的 Patagonia Purpose Trust 仍然是公司的控股股東，但將僅擁有其總股票的 2%。Holdfast Collective 現在擁有Patagonia所有的無投票權的股票 - 約佔公司 98% 的股份。Patagonia Purpose Trust 將會引導 Holdfast Collective 致力於應對環境危機。